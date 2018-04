Il Palio dei Micci di Querceta

Informazioni utili, date, orari e prezzo dei biglietti del Palio

In programma tutti gli anni la prima domenica di maggio (la 63° edizione si svolge il), ilè un appuntamento tradizionale che viene organizzato dalla Pro Loco di Querceta, in provincia di Lucca Ideato nella seconda metà degli anni '50 del secolo scorso in corrispondenza della(il santo patrono), si è tenuto nei primi tempi il 19 marzo, per poi essere stata spostato alla seconda domenica dopo la Pasqua, all'ultima domenica di maggio e, infine, alla prima domenica di maggio.I micci non sono altro che gli, che corrono nell'ambito di una competizione che vede sfidarsi: il Ranocchio, la Quercia, il Pozzo, il Ponte, la Madonnina, la Lucertola, il Leon d'Oro e la Cervia.Ogni anno migliaia di persone, inclusi turisti in arrivo da ogni parte d'Italia e perfino dall'estero, si radunano a Querceta per osservare il palio, che ricalca le caratteristiche tipiche dellepur mettendo in mostra una peculiarità evidentemente popolare.Più di, infatti, prendono parte allache procede tra le strade del paese. A essere coinvolti, peraltro, non sono solo gli abitanti di, di cui Querceta è una frazione: la Cervia, per esempio, è la contrada di Montiscenti di Pietrasanta , mentre il Ponte è la contrada di Vaiana Caranna di Forte dei Marmi Tra gli appuntamenti clou di questa manifestazione, la sfilata degli sbandieratori e dei gruppi musici delle varie contrade, oltre allache si svolge in piazza Matteotti dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Lauretana.Querceta (frazione di Seravezza, in provincia di Lucca).6 maggio 2018.tutto il giorno.per accedere alle gradinate dello stadio è necessario acquistare un biglietto.Per maggiori informazioni: Pro Loco Querceta, Via Versilia, 30 55047 Querceta - Seravezza (LU)Tel/Fax: 0584 760871 oppure visitando la pagina ufficiale o la pagina Facebook dedicata.per giungere in auto, è necessario prendere l'Autostrada A12 e uscire al casello di Versilia, che si trova tra quello di Viareggio e quello di Massa Carrara . Provenendo da Milano , si deve imboccare l'Autostrada A1 fino a Fidenza, poi indirizzarsi nella A15 fino a La Spezia e a quel punto immettersi sulla A12. Chi preferisce usare il treno può fare riferimento alla stazione di Forte dei Marmi, tenendo conto del fatto che i treni a lunga percorrenza fermano a Viareggio.