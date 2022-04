La Festa della Fragola a Cassibile

Storia della fragola

Avete mai visto una torta alla fragola di 600 kg? Se la risposta è no…non avete che da visitare ladi, in programma ilSiamo nel territorio di, ai piedi del margine orientale dell’altopiano Ibleo, negli splendidi spazi verdi dell’, per un appuntamento che coniuga enogastronomia e folklore con le immancabili corse al galoppo.Prima della pandemia la manifestazione coinvolgeva ogni anno più di 80.000 visitatori, con circa 160 stand espositivi con artigiani, commercianti e produttori provenienti da tutta la, pronti a valorizzare le tipicità del territorio.Oggi la festa torna in grande stile con spettacoli serali, stand gastronomici, la trionfaleofferta al pubblico e intrattenimento per bambini, il progetto Pompieropoli, le gare ippiche, le passeggiate a cavallo, le esibizioni sportive, i tornei, le mostre cinofile, street band, gruppi folkloristici e cabaret.La regina della festa della fragola resta però sempre lei, quel frutto rosso che il naturalista svedesedefiniva “un bene di Dio” per via degli effetti depurativi, diuretici e antireumatici e che il re Sole Luigi XIV volle introdurre tra le coltivazioni dei giardini di. Unper la verità, perché i frutti veri e propri sono rappresentati dai semi gialli sulla superficie.Un frutto che ci ricorda la forma di un cuore e romantiche sono anche le leggende che narrano della sua nascita. Per ifurono create per convincere la prima donna a tornare dal primo uomo dopo un brutto litigio, mentre per gliavrebbero avuto origine dalle lacrime piante da Venere alla morte dell’amato Adone.Un’ultima curiosità: lo scrittore, filosofo e scienziato francese Bernard le Bovier de Fontenelle campò cent'anni esatti, un fatto straordinario per l’epoca…come del resto la sua passione per le fragole.Festa della FragolaIppodromo del Mediterraneo, Strada Spinagallo n°50, Cassibile (Siracusa).29-30 aprile e 1 maggio 2022.ingresso gratuito.Venerdì 29 aprileore 10 apertura stand, mercatino, area bimbiore 10:30 passeggiata a cavallo (Tondino)ore 16 Loris e Lucilla animazione per bimbi (Ingresso)ore 19:30 gruppo musicale Fede Sicula (palco centrale)ore 21 Spettacolo Toti e Totino (palco centrale).Sabato 30 aprileore 10 apertura stand, mercatino, area bimbiore 10:30 passeggiata a cavallo (Tondino)ore 14:30 torneo di pallavolo (centro sportivo)ore 15 Top Dog Show della Fragola - concorso cinofilo (palco centrale)ore 16 La Magia delle Principesse: animazione con sfilata (itinerante)ore 20:30 esibizione sportiva street academy (palco centrale)ore 21 Litterio e Salvo La Rosa (palco centrale).Domenica 1 maggioore 10 Apertura stand, mercatini, area bimbiore 10:30 passeggiata a cavallo (Tondino)ore 10:30 Pompieropoli: diventare un coraggioso pompiere - percorso per bimbi (Ingresso)ore 15 Corse galoppo "Premio Città di Siracusa" (piste)ore 16 concorso New Horeca Generation - presentazione finalisti (palco centrale)ore 16 quartetto folk "I Cumpari" (itinerante)ore 18:30 distribuzione della maxi torta alle fragole (palco centrale).ore 19:30 I Retrò Ska - live band (palco centrale).Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.l’Ippodromo del Mediterraneo si trova lungo la Strada Spinagallo a circa 3 Km da Cassibile e dal relativo svincolo autostradale, direzione Floridia.Siracusa dista 15 km.L’ippodromo dispone di diversi servizi: bar, ristoranti, pizzerie, hotel con centro benessere, palestra, piscina coperta e un comodo parcheggio interno di circa 2000 posti.