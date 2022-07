Il Bravìo delle Botti a Montepulciano

Storia

Una delle rievocazioni storiche italiane più originali e suggestive è sicuramente ildi Montepulciano , antica e pacifica competizione di origine medievale tra lein cui è suddiviso il centro storico di uno deiIl Bravìo si svolge infatti l'ultima domenica di agosto - quest'anno il- come sempre nella cittadina medievale in provincia di, appollaiata su un colle a cavallo tra lae la, e vede una gara tra coppie di muscolosi contradaioli che spingono delle botti di 80 kg in salita per le vie del centro con l'obiettivo di conquistare il Bravium, il drappo che reca l'immagine, dipinta da prestigiosi artisti locali e ogni anno diversa, di, patrono della città.Il Ministero del Turismo ha riconosciuto il Bravìo delle Botti tra glipiù significativi e rappresentativi, inserendolo nele riconoscendogli il merito di promuovere le tradizioni storico-culturali locali.La gara si svolge tra le otto storiche Contrade della cittadina senese,, già esistenti nel 1337 con gli stessi nomi attuali, e nasce dall'usanza antica di celebrare il 29 agosto San Giovanni portando dei pesanti ceri presso la Pieve di Santa Maria.In origine la cerimonia si concludeva con una corsa di cavalli, esattamente come il più celebre, tradizione proseguita fino al XVI secolo, quando fu soppressa per motivi di ordine pubblico.E nel 1974 che comincia l'era moderna di questa manifestazione ed è di Don Marcello del Balio l'idea di trasformare la corsa equestre in una piùche avesse la caratteristica di essere unica e mai vista; il parroco scelse la botte come elemento rappresentativo del borgo, in quanto una delle tradizioni enogastronomiche poliziane più importanti è il, uno dei più antichi e prestigiosi di tutta Italia.Il giorno del Bravìo le cerimonie cominciano intorno alle 10, con una serie di suggestive celebrazioni, la marchiatura delle botti, la tradizionale sbandierata e il corteo storico in costume (ore 15), la consegna dei Bravium, l'offerta votiva dei ceri a San Giovanni e l'estrazione dell'ordine di partenza degli equipaggi di, che animano la giornata dei visitatori fino alle 19.È a quest'ora che il campanone del Comune dà il via alla gara, la quale si snoda per circa 1700 metri di faticosa salita; vedere gli aitanti uomini, vestiti con divise colorate secondo le tradizioni della Contrada di appartenenza, spingere per le strade acciottolate del centro storico la pesante botte regala un'emozione che resta in bilico tra ammirazione e divertimento e consente ai visitatori di partecipare con passione al tifo che si scatena lungo il percorso fino al, traguardo del Palio.Al termine della competizione si apre la festa nelle taverne di Montepulciano che affacciano sui vicoli del centro.A dire il vero la cittadina dà il via ai festeggiamenti nel fine settimana precedente - quest'anno- quando con il(20 agosto) si annuncia l'inizio di quella che rappresenta la settimana probabilmente più importante dell'anno per la cittadina poliziana, che prosegue con il(25 agosto), per chiudersi con la sfilata del corteo storico, l'esibizione degli sbandieratori e le premiazioni in settembre, confermando il Bravìo delle Botti come una dellepiù attese e amate da cittadini e visitatori.Bravìo delle Bottiin centro a Montepulciano (Siena).dal 19 al 28 agosto 2022.ingresso gratuito.- 19 agosto 2022 Cantine in Piazza.- 20 agosto 2022 Proclama del Gonfaloniere, che sancisce l’inizio della sfida tra le otto contrade di Montepulciano.Ore 21:30 i figuranti di ciascuna contrada, suddivisi in terzieri, sfilano in corteo lungo le vie cittadine, partendo dal territorio di appartenenza per raggiungere Piazza Grande.Ore 22 cerimoniale con la lettura del Proclama e il saluto da parte del Gonfaloniere.A seguire inizio dei festeggiamenti con la sbandierata del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano.- 25 agosto 2022 Corteo dei CeriOre 21 partenza del corteo storico da Colonna del Marzocco, sfilata nelle vie cittadine fino a Piazza Grande.Ore 22 offerta dei ceri in nome di San Giovanni Decollato e sbandierata del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano.- 28 agosto 2022 Bravìo delle BottiOre 10 estrazione delle posizioni di partenza. L’uscita degli alfieri e dei figuranti di ciascuna contrada dal Palazzo Comunale farà da cornice alla marchiatura a fuoco delle Botti e alla sbandierata sul sagrato del Duomo.Ore 12 presso la Cattedrale di Montepulciano si terrà l’offerta dei ceri a San Giovanni Decollato.Ore 15 Corteo Storico: partenza dalla Colonna del Marzocco e sfilerà per tutte le strade cittadine, fino a raggiungere Piazza Grande.Ore 19 Bravìo delle Botti: partenza dalla Colonna del Marzocco.A seguire consegna del Panno alla contrada vincitrice.- Settembre 2022 Arca d'ArgentoOre 10 corteo storico lungo le vie cittadine, con partenza dal Palazzo Comunale per raggiungere il Santuario di S.Agnese per la messa. A seguire sbandierata del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano.Ore 16:30 i festeggiamenti si spostano al Teatro Poliziano per le premiazioni.Maggiori informazioni sul sito ufficiale in auto percorrere l’A1 ed uscire a Valdichiana-Bettole se si proviene da nord, o a Chiusi-Chianciano se si proviene da sud, e seguire le indicazioni per Montepulciano.In treno: la stazione cittadina è posta sulla linea Empoli-Siena-Chiusi.In aereo: gli aeroporti più vicini sono quello di(Sant’Egidio), 73 km, quello di(Amerigo Vespucci), 120 km, e quello di(Galileo Galilei), 190 km.In autobus: Società Trasporti Tiemme Spa.