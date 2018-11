I mercatini del villaggio di Natale a Montepulciano in Toscana

Villaggio di Natale di Montepulciano Dove: Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato a Montepulciano (Siena). Date

Mercatino

17-18 novembre, 24-25 novembre, 1-2 dicembre, 7-8-9 dicembre, 14-15-16 dicembre, dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

25 dicembre apertura pomeridiana.



Castello

17-18 novembre, 24-25 novembre, 1-2 dicembre, 7-8-9 dicembre, 14-15-16 dicembre, 21-22-23-24 e 26 dicembre 2018

dalle 10:30 alle 19:00



dal 27 dicembre al 6 gennaio 2019

tutti i giorni dalle 14:30 alle 19:00;

il 6 gennaio aperto dalle 10:30 alle 19:30. Orari:





Prezzo:







mercatino aperto dalle 10:30 alle 19 (alcuni stand gastronomici chiudono più tardi).





ingresso ai mercatini: gratuito.



Ingresso al castello:

Bambini da 0 a 2 anni: gratis;

Bambini da 3 a 9 anni: 8 euro;

Adulti e bambini oltre 10 anni: 10 euro. Come arrivare In auto da Nord autostrada A1, uscita Valdichiana/Bettolle, poi proseguire per Torrita di Siena e Montepulciano. Da Sud autostrada A1, uscita Chiusi/Chianciano, poi proseguire per Chianciano e Montepulciano;



In bus: da Chianciano Terme con autolinee locali per Montepulciano;



In treno: Scendere alla stazione di Chianciano Terme. Da Chianciano proseguire con bus oppure con treno regionale per Siena, fermata Montepulciano.

Dove parcheggiare: si possono scegliere i "parcheggi alti" di Fortezza o San Donato, oppure i parcheggi numero 3, 8 e 81. Programma: tutte le informazioni sul sito ufficiale.

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

È davvero un bel programma quello del(Siena). Il "Villaggio di Natale di Montepulciano" è infattia tutti gli adulti e i bambini che vorranno trascorrere dei momenti da ricordare tra le bellezze delle colline senesi, nella magica atmosfera del Natale.In Piazza Grande, Piazzetta Danesi e Via San Donato (borgo alto), si dispiegherà un vero e proprio "fiume" di casette in legno, che venderanno, dai decori natalizi all'oggettistica in legno, dai prodotti enogastronomici locali alla pelletteria.Tutto questo ammirando le bellezze del luogo e dei presepi provenienti da tutte le parti del mondo, in una mostra che saprà riservare certamente emozioni.La Fortezza di Montepulciano si trasforma per il periodo dell'Avvento (e fino al 6 gennaio) nel Castello di Babbo Natale: uno spazio che, fino all'incontro dei bambini con Babbo Natale. Durante la visita saranno poi allestiti laboratori (cake design, artigianato del legno, etc.) e giochi a misura di bimbo (balli, canti e magie), per rendere questo evento ancora più speciale, uno dei mercatini natalizi da non perdere in Toscana A Montepulciano le meraviglie non finiscono qui. Per i più piccoli che amano la natura niente di meglio che una visita al, dove i teneri cavallini saranno felici di farsi accarezzare e coccolare. E per non farsi mancare niente, un consiglio è quello di visitare uno dei luoghi più belli del Rinascimento italiano in carrozza: la carrozza storica porterà in giro chi lo desidera per i caratteristici vicoli di Montepulciano.