La Festa del Maiale a Monghidoro

Del maiale non si butta via niente recita un vecchio detto che qui a Monghidoro , a sud di Bologna , viene preso proprio alla lettera.E così iltorna puntuale come ogni anno la tradizionaleche si onora preparando salsiccia, salami, coppa e ciccioli fino dalle 8.30 della mattina. Per tutto il giorno è possibile gustare le specialità che fanno ricca la tradizione gastronomica dell'Appennino bolognese nei tanti stand oppure nei ristoranti che offrono un menù a prezzo fisso. In più tanta musica e tanto divertimento e un mercatino dei prodotti tipici e artigianali.Siamo ancora in Emilia-Romagna , ma quasi al confine con la Toscana , in una zona in cui l’arte della lavorazione delle carni di maiale è una tradizione antica, un vero rito e proprio in occasione di questa festa le quattrosi sfidano a colpi di insaccati per mostrare le capacità tramandate di generazione in generazione direttamente in piazza.Si parte da maiali dello stesso peso già puliti e pronti per essere lavorati e inizia la gara a chi produce più prelibatezze:; come da tradizione si conservano sei lingue e quattro salami da stagionare e da gustare rigorosamente alla vigilia dell'Ascensione.La tradizione della macellazione del maiale a uso familiare qui a Monghidoro è ancora diffusa ed è disciplinata da una normativa del 1928; i contadini possono macellare fino a quattro suini, ma solo se allevati per un determinato periodo di tempo nella stalla di famiglia, non si può quindi acquistare un animale da un allevamento e lavorarlo a casa.Festa del maialeMonghidoro (Bologna).3 marzo 2019.dalle 8:30 alle 19:30.sagra gastronomica.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della IAT Monghidoro o sul sito ufficiale del Comune.Monghidoro si trova circa 40 km a sud di Bologna e da qui è raggiungibile seguendo la Statale 65 della Futa.