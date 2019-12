La Festa del Vino di Bertiolo

Informazioni utili, date e prezzi della Festa del Vino

Il comune di, in provincia di, è terra di vitigni e proprio qui, grazie al terreno ghiaioso, si producono uve che danno vini importanti.A celebrare questa vocazione una festa su tutte: laè un appuntamento famoso in tutto il, che richiama ogni anno migliaia di visitatori.La festa si svolge a cavallo della ricorrenza religiosa di San Giuseppe e la prossima edizione è previstaOrganizzato dalla Pro Loco, l'appuntamento è nato nel lontano 1950 e si è sempre caratterizzato per l’allestimento dei tipicie glidelle tipicità locali lungo le vie del paese.Nel 1984 la festa ha visto la nascita della mostra concorso vini DOC, denominata, alla quale partecipavano solo i vini appartenenti al Consorzio per la tutela vini DOC Friuli GRAVE, ma dal 2011 possono partecipare tutti i consorzi friulani.Oltre alle classiche degustazioni, il programma della festa del vino propone molti eventi collaterali:, die dimotoristici, iniziative per iBertiolo non è solo vino; la sua fortunata posizione geografica a circa mezz’ora dal mare e da rinomate località balneari come Lignano Sabbiadoro , lo rende un punto di partenza ottimale per una vacanza rilassante tra percorsi naturalistici nei dintorni e bellezze architettoniche come la vicina Villa Manin.Festa Regionale del Vino FriulanoBertiolo (Udine).dal 14 al 29 marzo 2020.sagra enogastronomica.evento gratuito.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Bertiolo si trova circa 23 km a sud di Udine e da qui si raggiunge facilmente seguendo la SS13.