Pomaria, la Festa della Mela DOP della Val di Non

Informazioni utili per partecipare a Pomaria

Chi crede nel vecchio adagio “una mela al giorno toglie il medico di torno” non può certo mancare un appuntamento unico con il frutto biblico per eccellenza. Parliamo di, la festa dellache dopo l'edizione "diffusa" dello scorso anno, torna nella sua veste classica a, in, nel fine settimana del, più una speciale serie di appuntamenti conSiamo in una zona delfamosa proprio per le sue mele di alta quota, dove ogni anno si rende onore a questo frutto della terra e se ne celebra il raccolto. Pomaria è organizzata dalla Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, in collaborazione con l’Apt Val di Non, Melinda, enti e istituzioni locali; la manifestazione prende il nome dal latino pomarium, che significa frutteto, ed è stata ideata in onore di Pomona, dea protettrice dei frutteti.Alla 16° edizione disi ritrovano le realtà artigianali del territorio che propongono momenti di incontro, laboratori per adulti e bambini con una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Si instaura così un dialogo autentico con i visitatori, i quali possono imparare come siano semplici alcune pratiche e a divertirsi con la preparazione fai da te di specialità a base di mele, di dolci come lo(che non si fa con la pasta sfoglia!) o di ricette salate come il tradizionalissimo. Non mancano inoltre le degustazioni dedicate ai formaggi d’alpeggio, al miele, ai distillati e al vino.​Dopo la versione sperimentale degli scorsi anni torna, preludio all'evento classico di Pomaria. La rassegna si svolge lungo tutto il territorio dellacon un ricco programma di appuntamenti per celebrare l’autunno e la fine del raccolto, raccontando un lavoro fatto di amore per la terra.Ci si immerge così tra i colori, i sapori e i profumi autunnali delle: tra gli eventi più significativi dici sono le passeggiate di Andiamo a coìr tra i meleti vecchi e nuovi, imparando i trucchi su come raccogliere le mele, i mercati contadini, i laboratori didattici per i bambini e e l'immancabile mostra pomologica.Oltre alle mele troviamo anche altre delizie come il, ottenuto dall’omonima varietà autoctona, riscoperta e coltivata con moltissima passione da un gruppo di vignaioli resistenti di montagna, di cui si possono conoscere le cantine e passeggiare tra i vigneti per interessanti wine trekking.Si va inoltre alla scoperta deicon un trekking urbano tra i caseifici, mentre un percorso sensoriale dedicato alintroduce gli ospiti nel mondo delle api.C'è anche un percorso di gusto nella tradizione nònesa con tanto di degustazione di, altra grande specialità locale, tra cui visite guidate agli alambicchi di una distilleria, e poi ancora mostre, itinerari tematici e incontri.PomariaCasez, Val di Non (Trento).15-16 ottobre 2022.sagra gastronomica.ingresso gratuito.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale dall'autostrada A22 Modena - Brennero si esce a Trento Nord o San Michele all'Adige-Mezzocorona e si prosegue per la SS43 in direzione della Val di Non.Cortesia foto: Eccher Marta - Pomaria.org