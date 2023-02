Informazioni, data e orari del Carnevale di Acquasanta Terme

Ilditona nel 2023 dopo due anni di sosta per la pandemia. L'appuntamento è parte integrante dele si svolge in due frazioni del paese, ovvero. Caratterizzato da musiche popolari e danze antiche, è il secondo Carnevale più vecchio delle Marche dopo quello di, come dimostrano le sue declinazioni, evidenti reminiscenze di riti agrari del passato che hanno a che fare con l'auspicio di una terra fertile.Connesso alle tradizioni carnevalesche di, die di, il Carnevale ad Acquasanta Terme ha il suo momento clou sabato, ovvero, come sempre, il: è in questa giornata, infatti, che va in scena la sfilata degli abitanti delle frazioni, che procedono in corteo indossando le maschere dei personaggi tipici.Tra le coppie di sposi, i suonatori di organetto, i diavoli e le guardie (i gendarmi che spaventano le persone tenendo in mano i forconi), a spiccare e a essere in risalto è soprattutto il gruppo di Zanni:non è altro che un abito di molteplici colori di origini longobarde giunto da queste parti nel XVI secolo in seguito all'arrivo di maestri scalpellini provenienti dalla Lombardia e arrivati nelle Marche per dedicarsi a lavori di riquadratura in marmo e pietra.La maschera tradizionale è, come detto, quella degli Zanni, che hanno un copricapo a punta realizzato con una struttura in canne, coperto con del tessuto bianco (la cosiddetta coccarda) e alto addirittura un metro. Gli Zanni hanno sempre con sé una spada in legno, che su un lato raffigura l'ordine, cioè il bene, e sull'altro lato raffigura il disordine, cioè il male. Il loro abbigliamento è completato da uno scialle dai colori appariscenti e da una maglia bianca.Il gruppo di Zanni si muove tra le strade delle frazioni festeggiando: i residenti possono esporre, al di fuori delle proprie abitazioni, dei veri e propri banchetti per far fermare il corteo.Il Carnevale di Acquasanta Terme si collega così con una, visto che nei banchetti vengono serviti i ravioli dolci di castagne, il vino cotto e le castagnole fritte, tutto fatto in casa.Come sempre, mentre il saltarello allieta il corteo con la propria musica, la sfilata si conclude da costume con un balletto tipico.Carnevale Storico del PicenoPozza e Umito, frazioni di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno).18 febbraio 2023.ore 13 corteo storico degli Zanni da Umito a Pozza.ingresso libero.per giungere in auto è necessario percorrere l'autostrada A14 e seguire per San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno; dopo aver continuato sulla RA111, si esce in direzione Roma e si prosegue sulla SS4.Nel caso in cui si preferisca impiegare il treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Ascoli Piceno, dove si trovano i bus delle linee Start.