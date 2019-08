Le Terme di Acquasanta, lo storico complesso termale nel sud delle Marche

Acque e trattamenti termali

Storia dello stabilimento termale

Informazioni utili per visitare le terme

Hotel nelle vicinanze delle Terme di Acquasanta

Ilé costituito dall’, ovvero la struttura ricettiva ed il centro benessere, e dall’annesso stabilimento per le cure termali. Si trova proprio nel cuore del paesino omonimo a metà strada fra Ascoli Piceno e Arquata del Tronto, circa 400 metri di altitudine nell’, incastonata fra i Monti Sibillini e i monti della Laga: é quindi una destinazione termale particolarmente piacevole nel corso dell’estate, stagione in cui la ventilazione di cui si gode sulle alture di Acquasanta sono un ottimo rimedio contro la canicola ed é gradevole abbinare al benessere termale un contesto naturale immacolato e bello da esplorare.Storico centro termale curativo, come testimonia il nome del Comune, écome stazione termale per i bagni curativi e le inalazioni, oggi praticate con tecniche di avanguardia, ma da secoli già impiegate attraverso la semplice inalazione deiche scaturiscono dalle sorgenti calde della zona, numerosissime e a temperature differenti (sgorgano in superficie fra i 22 ed i 40 gradi di temperatura), come leLo stabilimento di Acquasanta propone principalmente trattamenti termali curativi, soprattutto, fanghi, bagni e bagni con idromassaggio, tramite i quali vengono curate malattie delle vie respiratorie, otorinolaringoiatriche e artroreumatiche, oltre alla sordità rinogena.Gli impianti termali delle Terme utilizzano le acque di diverse sorgenti che sgorgano alla temperatura costante di 38,6 gradi,collocate una trentina di metri sopra il letto del fiume Tronto.Il centro benessere di Acquasanta propone al suo interno i percorsi wellness e Spa, fra i quali i classici sauna e bagno turco, docce a getto cromatico,, sala relax con tisaneria. Completano i servizi la, il solarium e la piscina termale esterna.Dallo storico Tito Livio patavino si apprende che già in epoca romana, console nel 50 a.C. riacquista la salute dopo essersi curato con le acque delle locali sorgenti. L’allora Vicus ad aquas (con tale nome risulta dalla) rimane uno dei bagni più importanti dell’Impero, in quanto utilizzato come mansio, cioédi ritorno dalla battaglia, che presso le sue sorgenti si curavano e riprendevano vigore.Secondo la leggenda, lo stesso, in transito verso Roma, via vrebbe preso un bagno ristoratore. Le prime notizie sulle Terme di Acquasanta risalgono al 1286, quando le sorgenti vengono vendute al Comune di Ascoli Piceno, che le manterrà per secoli.Dopo la successione di diversi proprietari, l’area termale rinasce nel Settecento ad opera del Massetti: il primo moderno stabilimento dettoviene realizzato nel 1780 su progetto di Lazzaro Giosaffatti. Gli scavi effettuati nel periodo 1812-1819, che portano alla luce le rovine di una cisterna, di una piscina, del mosaico di uno spogliatoio e resti di stufe, oltre ai vari ritrovamenti novecenteschi, lasciano pensare che in epoca romana le acque termali venissero impiegate per alimentare strutture termali che dovevano collocarsi presso l’attuale chiesa di Santa Maria (che dà il nome ad una delle numerose sorgenti acqausantane).Indirizzo, telefono, sito ufficialeVia del Bagno, 49, 63095 Acquasanta Terme AP, Italiatel. +39 0736 801268

termeacquasanta.it Chi viaggia in auto, moto o camper arriva ad Acquasanta Terme sfruttando il fatto che lo stabilimento termale si trova sul tracciato della Statale 4 Salaria, che rende comodissimo il viaggio sia da Roma (tempo di percorrenza circa due ore e mezza) sia dalla Riviera Adriatica (svincolo A14 di San Benedetto del Tronto). Chi viaggia coi mezzi pubblici arriva da Roma con il bus in partenza dalla Stazione Tiburtina oppure col treno che parte da San Benedetto del Tronto.