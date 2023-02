Il Carnevale di Grosio in Valtellina

Informazioni, data e orari del Carnevale di Grosio

Ilè uno dei più famosi di tutta lae della Lombardia, e anche nel 2023 si preannuncia come un appuntamento molto atteso: il- questo il suo nome tradizionale - conclude le celebrazioni e i festeggiamenti e va in scena in occasione della, prima che inizi il periodo di digiuno e di sacrifici che conduce alla Pasqua.Il programma è ricco: lesfilano a bordo disulla base di un ordine ben preciso, con il corteo che viene aperto dalla coppia composta da Carneval Vecc e Magra Quaresima. Il primo è un signore rubicondo, mentre la seconda è una vecchia ricoperta di stracci: simboleggiano, ovviamente, la transizione dal Carnevale alla Quaresima.La coppia è seguita, nella sfilata, dall'Orso accompagnato dal suo Domatore e dalla Bernarda, una signora anziana che porta con sé una gerla pesante: la leggenda, infatti, vuole che asiano. Il corteo vede la presenza dell'Arlecchino del posto, cioè il Buffon Toni, e del Poppante, con un biberon che non è pieno di latte ma che, al contrario, spruzza il vino.Ilche viene imbottito con la paglia: è l'emblema della povertà dei tempi andati, della miseria che si desidera dimenticare.Mentre in tutto il resto della Lombardia il Carnevale si è già concluso, secondo le date previste dal, a Grosio ci si getta in strada per divertirsi all'insegna della tradizione, tra la maschera dele quella del: la goliardia non si fa problemi nel ricorrere a qualche espressione un po' colorita.Carneval VeccGrosio (in Valtellina, provincia di Sondrio).26 febbraio 2023.sfilata alle ore 14:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sul sito della Valtellina in auto è necessario percorrere la SS36 in direzione Lecco - Sondrio e, una volta giunti a Colico, proseguire lungo la tangenziale per Morbegno: da qui si continua lungo la SS38.Per arrivare a Grosio in treno, invece, è possibile sfruttare la linea ferroviaria che collega Milano con Tirano: una volta scesi a Tirano, si possono trovare i bus che conducono a Grosio.