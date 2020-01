Il Palio di Buti in Toscana

Informazioni utili, date e orari del Palio di Buti

è un comune italiano della provincia di Pisa Un antico borgo toscano, ai piedi del Monte Serra, immerso in un paesaggio in cui gli uliveti si perdono a vista d'occhio; uno di quei borghi che conserva tradizioni gastronomiche, culturali e popolari di antica memoria che sono tutte da scoprire. Agli occhi del visitatore, dunque,si presenta come un piccolo scrigno prezioso da conoscere ed è meta ideale, destinazione turistica da scoprire durante un weekend o una gita fuori porta in tutte le stagioni dell'anno.Una delle tradizioni popolari che Buti vanta è il, manifestazione folkloristica molto antica e originale e che oggi conserva ancora i tratti e le peculiarità di un tempo. Assieme ale alè una demme manifestazioni più antiche.Ilprevede una corsa di cavalli condotti da fantini. Sono rappresentate, in questa manifestazione, le sette contrade in cui il paese è suddiviso.In occasione del, tutto il borgo, le piazze, le strade e i vicoli si animano tra sfilate in costume e spettacoli. Al visitatore attento sembrerà di essere ritornati indietro nel tempo, quando il Palio iniziò in occasione della benedizione delle stalle e dei cavalli del paese il 17 di gennaio (S. Antonio Abate protettore degli animali) del XVII secolo.Oggi la manifestazione è sempre accompagnata da eventi tipici, ulteriori momenti di intrattenimento e svago.Buti (Pisa).19 gennaio 2020.Domenica 19 gennaio 2020ore 8 santa messaore 9:45 Sfilata del Colore (partenza da via Rio Magno)ore 11 benedizione dei cavalli e investitura fantini davanti al Duomoore 14:30 Palio delle Contrade.Moltissimi gli eventi che anticipano il Palio nei giorni precedenti.Tra i tanti segnaliamo:la cena itinerante di sabato 11 gennaio (ore 20:30);la sfilata folcloristica di domenica 12 gennaio (ore 10);la presentazione dei fantini al Teatro F. Di Bartolo, sabato 18 gennaio (ore 18).Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.Per chi arriva in treno, la stazione più vicina è Cascina sulla linea Pisa - Firenze. Si prosegue con il bus extraurbano della CPT fino a Pontedera e si prosegue con un altro bus per Lucca, linea Pontedera-Buti-Lucca.Per chi preferisce viaggiare in auto da Pisa prendere la Firenze - Pisa - Livorno in direzione Firenze e uscire a Cascina, poi proseguire per la strada provinciale Vicopisano-Buti SP38.Da Firenze, invece, prendere l'A11 e uscire ad Altopascio e poi proseguire per Bientina sulla strada provinciale Bientinese SP3 e innestarsi sulla strada provinciale SP38 per Buti.L'aeroporto più vicino è il "G. Galilei" di Pisa.Cortesia foto: www.oliopolidori.it