La Festa di Santa Barbara a Paternò

Informazioni utili per partecipare alla Festa di Santa Barbara

Calendario delle aperture

Siamo alle falde dell’Etna, più precisamente a. Qui ogni anno il, spari di bombe e sfilate di bande musicali anticipano di un mese quello che viene definito “u misi i Santa Barbara”.Dicembre è il mese dedicato proprio a, protettrice della città. Le celebrazioni in suo onore culminano nei giornie si concludono l', per poi riprendere con due feste speciali ile ildi ogni anno.Perché tanta venerazione? Introdotto dai cavalieri teutonici, il culto religioso di Santa Barbara ha origini molto antiche che vanno fatte risalire alla peste che colpì lanel 1576, quando gli abitanti della città trasportarono le reliquie della Santa al lazzaretto invocandone la protezione. L’epidemia cessò e questo fu intrepretato come un miracolo. La Santa viene anche invocata durante i temporali e gli incendi perché nel 1780, durante un’eruzione lavica, le reliquie furono portate dai fedeli nei pressi di Ragalna e qui la lava si arrestò miracolosamente.Le celebrazioni iniziano il 2 dicembre mese quando idi legno scolpito e indorato, che rappresentano le varie corporazioni cittadine, girano tra i rioni della città per poi ritrovarsi in serata a sfilare fino alla chiesa di Santa Barbara.Il 3 dicembre è il giorno dell’lungo le vie principali di Paternò e della, eseguita dai giovani della città e messa in scena su un artistico carro trionfale infiorato, tra inni eIl mattino del 3 dicembre si apre consparati dale le campane che suonano a festa per celebrare e ricordare il martirio della Santa. È l’inizio della festa vera e propria, e nella chiesa di Santa Barbara i fedeli possono assistere allaovvero all’apertura della cameretta che custodisce per tutto l’anno il suo simulacro.Illascia senza fiato per la ricchezza dei suoi ori e delle sue gemme e viene portato in processione preceduto dai cerei. Ilè particolarmente suggestivo per la presenza dei devoti che trascinano il fercolo per mezzo di lunghe corde, vestiti in abito bianco con berretto nero, passando per diverse chiese – tra cui la, una delle tappe più suggestive – e rientra nella chiesa di Santa Barbara solo in tarda notte.Il 5 dicembre la lunga processione si snoda nella zona nord della città accompagnata da, per poi concludersi con il rientro del busto reliquiario nella cameretta che lo ospita.A una settimana di distanza – l’11 dicembre – il busto raffigurante la Santa e lo scrigno contenente le sacre reliquie vengono portati a spalla dai fedeli in processione davanti alla chiesa per l’atto die della: è l’ultimo saluto dell’anno a Santa Barbara.Oltre alle celebrazioni di dicembre, la cittadina di Paternò dedica altre due feste alla Santa: ilsi celebra lachiamata anche, istituita per ricordare e celebrare il miracolo di Ragalna a seguito dell’eruzione dell’Etna nel 1780.Il, invece, si svolge lache rievoca la traslazione delle reliquie della santa.Paternò (Catania).3 novembre, 3-4-5-11 dicembre 2022.festa patronale.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Parrocchia di Santa Barbara.Paternò si trova a circa 30 km daIn auto dapotete percorrere l’A19 con uscita a Gerbini, oppure da Catania seguire la SS121 con uscita a Paternò.Un modo davvero piacevole per raggiungere il Comune è rappresentato anche dalla FerroviaCircumEtnea.