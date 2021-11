I 100 presepi del borgo di Ossana

Informazioni, date e orari del percorso dei presepi

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il borgo di, in Trentino-Alto Adige,non ospita più i classici 100 presepi in esposizione nelle vie del centro storico come negli anni scorsi,Per oltre un mese è possibile osservare 1000 presepi di varia fattura semplicemente passeggiando per il paese. Molti pezzi sono visibili in qualunque momento del giorno e della notte, mentre quelli più rari e preziosi custoditi all'interno degli edifici sono sottoposti agli orari di apertura degli stessi.In ogni caso il percorso di visita è accessibile ogni giorno dalle ore 10 alle 22.La scoperta avviene passo dopo passo, tramite un percorso che, a partire da una stella cometa allestita nel centro di Ossana, si snoda lungo i vicoli del borgo fino alle imponenti mura deldalle associazioni di volontariato, dalle scuole, dagli artisti o da semplici abitanti del posto. Non solo appassionati di Ossana, dunque, ma dell'intera: tutti si danno da fare per dare vita a creazioni uniche e irripetibili.Ogni presepe viene messo a punto cone con l'impiego di materiali differenti: non solo il legno e la stoffa, ma anche le foglie di granoturco o le sementi.A rendere i presepi ancora più suggestivi contribuisce il percorso che al calar del buio viene completamente illuminato da, le quali fanno sì che l'ambientazione nel borgo di montagna risulti ancora più piacevole.Tra i presepi più significativi segnaliamo la possibilità di ammirare il Presepe in movimento (di fianco alla Chiesa San Vigilio), il Presepe della Grande Guerra (all'interno di Castel San Michele), il Presepe Diritti delle Donne (in un maso ai piedi del Castello di San Michele), il Presepe Monte Giner (nel Mas dei Voltolini) e ancora laesposta nella Casa degli Affreschi.La rassegna intitolata "" quest'anno giunge alla XXI edizione.Il programma degli appuntamenti prevede inoltre l'apertura dei. Si può quindi passeggiare tra le bancarelle del mercatino di Natale comprando prodotti locali, osservando manufatti artigianali e assaporando dolci natalizi e vin brulè nelle tradizionali casette in legno allestite per l'occasione.Ossana, il borgo dei 1000 presepiOssana (Trento).dalle ore 10 alle 22.ingresso gratuito al borgo e al percorso dei presepi.maggiori informazioni sul sito ufficiale : Ossana si trova in Val di Sole, la si raggiunge in Auto dall'Autostrada del Brennero A22 con uscita San Michele all'Adige, e poi percorrendo la SS43 in direzione del Passo del Tonale.In treno si può arrivare fino a Marilleva e da qui proseguire in autobus fino ad Ossana.