I mercatini di Natale a Ossana

Mercatini di Natale di Ossana

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il borgo di Ossana si trova in Val di Sole ed è qui che ogni anno giungono tantissime persone in occasione dell’approssimarsi del Natale.Il paese organizza infatti diverse iniziative a tema: i mercatini di Natale sono una delle manifestazioni più classiche di questo periodo e per l'occasione si allestiscono lein Piazza Centrale, mentre altri espositori trovano spazio all'interno delle mura di Castel San Michele.Passeggiando fra una casetta e l’altra si potranno degustaretipici della zona, krapfen e frittelle di mele, ma anche formaggi e pane cotto a legna da accompagnare a vin brulé.Il periodo di svolgimento dei mercatini va(inizialmente solo nei fine settimana, poi tutti i giorni. Per le date esatte di apertura rimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Come e più di altre località della provicnia di Trento , Ossana ha alle spalle anche una secolare tradizione diPer mantenere fede alle sue origini, durante lo svolgimento dei mercatini di Natale verranno allestiti più dilungo le vie del paese, nelle caratteristiche corti ma anche all’interno dei fienili e negli angoli più suggestivi del borgo. Quest'anno saranno in realtài presepi: alcuni sono dei veri e propri capolavori artistici che per la loro realizzazione hanno richiesto una dedizione e un’abilità fuori dal comune; altri, particolarmente preziosi, sono custoditi all'interno di edifici storici e visibili solo negli orari di apertutra degli stessi. A tal proposito, abbiamo scritto l'articolo " Ossana: il borgo dei 100 presepi " dove riportiamo tutte le informazioni aggiornate.I mercatini saranno resi ancora più interessanti con numerosi appuntamenti dedicati a grandi e piccini, come la, i concerti e i cori natalizi che contribuiranno a rendere ancora più speciale il clima festivo del Natale.Ossana, Val di Sole (Trento).dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 secondo il calendario che riportiamo di seguito.30 novembre-1 dicembre, 7-8 dicembre, 14-15 dicembre, poi tutti i giorni dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.dalle 10 alle 19.ingresso gratuito al borgo e al mercatino;ingresso a Castel San Mchele 1 euro (gratuito per i possessori di Trentino Guest Card).tutte le informazioni sul sito ufficiale : percorrere in auto la A22 del Brennero e uscire a Trento Nord per chi proviene da sud oppure uscire a San Michele all’Adige per chi arriva da nord. Proseguire poi verso Cles sulla SS43. Dopo aver raggiunto Cles imboccare la SS42 in direzione Passo del Tonale