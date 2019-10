Trapani Medievale, la rievocazione storica in Sicilia

Informazioni utili per partecipare

è un'importante rievocazione storica siciliana ormai giunta alla sua VIII edizione, che si svolge quest'anno ilIl fatto che ispirta la vicenda ambientata proprio a Trapani nel XIV secolo è tristemente noto tra gli abitanti del luogo: il piccolo Manfredi, infante di Federico III Re di Sicilia, nacque a Catania nel 1306 e fu investito del titolo di Duca d’Atene quando aveva appena 6 anni.La sorte volle però che riuscì mai a recarsi nel proprio ducato perché morì giovane, nel 1317, a causa di una caduta da cavallo mentre si trovava in visita a Trapani. Di questa triste vicenda rimangono oggi le spoglie del giovane principe, tutt’ora conservate nella localeOgni anno la manifestazione si apre con l’arrivo della famiglia reale Aragonese in carrozza e la consegna delle chiavi con una suggestiva festa di benvenuto animata da balli e sbandieratori, preceduto da uncostituito da vari gruppi storici e prevede centinaia di figuranti tra guardie, cavalieri, reali, popolani, musici, giocolieri, falconieri e sbandieratori.Nei giorni successivi, un ricco programma di eventi fa da cornice al, dove si trovano antichi mestieri, canti, balli, dimostrazioni d’armi, danzatrici e sputafuoco, ma anche spettacoli e concerti che accompagnano le rievocazioni.Non mancano le visite guidate, come quella alla storica Real Chiesa di San Domenico e allaper porgere gli onori alla tomba del piccolo Infante.La rievocazione storica prevede anche un'altra manifestazione in onore della festa liturgica di San Domenico, patrono della Real Chiesa, l'8 agosto.Trapani MedievaleTrapani (Sicilia).3-6-8-9-10 novembre 2019.rievocazione storica.- 3 novembre dalle ore 17:30 "Arrivo dei Reali - Festa di benvenuto"- 6 novembre dalle ore 18:30 "Omaggio a Sant'Alberto e alla Madonna di Trapani"- 8 novembre dalle ore 17 apertura della manifestazione con la giostra medievale, villaggio nel chiostro, sfilate, taberna del gusto, visite guidate, spettacolo musici e sbandieratori- 9 novembre dalle ore 16 e fino a tarda sera "La Notte Medievale Trapanese"- 10 novembre dalle ore 10 "La Festa Medievale Trapanese".La giornata si conclude con il Grande corteo regale dell'Infante Manfredi di Trinacria (ore 17:15), a cui segue la festa conclusiva con tutti gli artisti e i gruppi storici (ore 18:15) e lo "Spettacolo di fuoco e luci".Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook ufficiale.: Trapani si affaccia sulla costa occidentale della Sicilia , davanti alle Egadi La città è servita dall’aeroporto "V. Florio" - Trapani Birgi e dalla linea ferroviaria Palermo – Trapani. Per chi arriva in auto, si segue l’autostrada A29 e si prosegue lungo la SS113.