Stragusto, a Trapani il festival del cibo di strada

Giunto alla sua XI edizione, il festival del gusto…anzi dello “Stragusto” torna ad animare anche quest’anno il cuore di Trapani dal 24 al 28 luglio 2019.



Location prescelta è la suggestiva Piazza del Mercato del Pesce, che ospita atmosfere da street food, sapori, culture e tradizioni regionali capaci di ricordare antichi mercati.

Da sempre crocevia e luogo di passaggio di popoli dominati e dominatori, la Sicilia è una culla naturale di sperimentazioni e contaminazioni gastronomiche senza pari. L’intreccio di influenze che arrivano anche da molto lontano, dalle coste tunisine e più in generale africane, hanno determinato tipicità culinarie uniche da riscoprire proprio qui, in questo festival del cibo da strada e dei mercati.



Organizzata da Trapani Welcome e con il patrocinio del Comune di Trapani, il Festival Stragusto - Festa del cibo da strada del Mediterraneo vuole recuperare e valorizzare il cibo nato dalla maestria di veri e propri artigiani del gusto e rimasto vivo di generazione in generazione dando vita a evoluzioni e innovazioni a dir poco fantasiose.



È infatti un vero e proprio giro del mondo quello che si può compiere tra le bancarelle del mercato di Trapani, un viaggio del gusto tra sapori nazionali e internazionali. Tra le tipicità: il panino al lampredotto, tante eccellenze siciliane come le panelle, le arancine, lo sfincione, la frittura di pesce, il cùscusu, il polpo bollito e ancora i “quagghi”, melanzane fritte alla palermitana,



Fra i dolci quelli tipici del territorio, realizzati sul momento e tra questi: torroni, cassatelle, cannoli... e tanto altro. Ma Stragusto non è solo degustazione: molti anche i momenti d’intrattenimento e didattici con cooking show e laboratori di cucina.



Per maggiori informazioni sull’evento è disponibile l'applicazione gratuita scaricabile sull'Apple Store e su Google Play.

Informazioni utili, date e orari per visitare il festival

Calendario delle aperture

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

: Stragusto - Festa del Cibo da Strada del Mediterraneo: Piazza del Mercato del Pesce, Trapani (Sicilia).: dal 24 al 28 luglio 2019.dalle 18:30 alle 24.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale : ingresso gratuito. I carnet di ticket per gli assaggi hanno un costo minimo di 5 euro.: festival gastronomico.: Trapani si affaccia sulla costa davanti alle Egadi La città è servita dall’aeroporto "V. Florio" - Trapani Birgi e dalla linea ferroviaria Palermo – Trapani. Per chi arriva in auto, si segue l’autostrada A29 e si prosegue lungo la SS113.