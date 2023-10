La Sagra delle Sagre a Sant'Angelo dei Lombardi

Informazioni, date e orari della Sagra delle Sagre

In programma nel fine settimana del, ladi, ormai giunta alla sua XXI edizione, è una delle manifestazioni più importanti dell’Irpinia e chiude di fatto la stagione autunnale delle sagre.Qui nell’entroterra campano, tra i vicoli e gli androni del suggestivo centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi c’è davvero un po’ di tutto.artistico e rurale,culturali e popolari dell’Alta Irpinia,e i tanti prodotti tipici: i famosi prodotti caseari, in modo particolare ile quello di, i caciocavalli podolici, i prosciutti e gli insaccati tipici della zona, il miele, i biscotti, i taralli e il pane cotto a legna, le, il tartufo, i funghi, l’olio e iDurante la rassegna sono previsti, convegni e dibattiti ma anche tantocon musica folk ed etnica, animazione per bambini, artisti di strada, suoni, canti e balli tipici della tradizione contadina altirpina che fanno da colonna sonora alla manifestazione.Durante i giorni della manifestazione la Pro Loco propone visite guidate a tutti i luoghi di interesse storico come la Cattedrale con l’antica Cripta e il Castello Longobardo, mentre un servizio navetta collegherà il centro storico con l’Abbazia del Goleto.Come sempre, anche quest'anno sarà disponibile un'area di sosta per i tanti camperisti che scelgono di visitare la sagra e l'Irpinia.La Sagra delle SagreSant'Angelo dei Lombardi (Avellino).dal 10 al 12 novembre 2023.sagra enogastronomica, dell'artigianato e dell'arte.: Pro Loco "Alta Irpinia - Sant'Angelo dei Lombardi"Tel. 0827 24123 – 347 91200246 – 340 5043500.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.Sant'Angelo dei Lombardi si trova a circa 50 km daIn auto, seguire la A16 con uscita al casello di Grottaminarda e poi SP303 e SS425.In alternativa, uscire al casello di Avellino Est, direzione Montella-Laceno-Lioni e proseguire sulla statale 7 Ofantina/Ofantina Bis.Dalla Salerno - Reggio Calabria (A3), uscire al casello di Contursi, seguire la SS691 e poi la SS7 Ofantina/Ofantina Bis.