Florence Creativity, a Pistoia la fiera della creatività

Torna, manifestazione ormai giunta alla XVII edizione, cheanima la location dello spazio espositivodiL'evento è incentrato sull'artigianato di qualità: ci si muove trae filati da lavorare e da impreziosire a piacere, con fantasia e immaginazione, tra originali idee per ile loper impreziosire la propria casa con mobili, accessori e arredi invecchiati e squisitamente chic.Spazio aida realizzare in modo esclusivo grazie ai componenti di qualità in mostra,, colla, carte e tantissimi strumenti da utilizzare per dare libero sfogo alle proprie abilità. Gli espositori propongono ogni genere di prodotto, dagli accessori al materiale per hobbistica, dal country painting allo scrapbooking, dagli strumenti per il disegno agli addobbi.Le proposte degli espositori saranno affiancate da un ricco calendario di corsi e dimostrazioni: l’appuntamento diè infatti un’esperienza unica per imparare, richiedere consigli e suggerimenti ai professionisti in mostra e per migliorare la propria creatività anche grazie aipromossi durante i giorni della fiera. Ce ne sono di tutti i tipi: cucito creativo, decorazione, realizzazione di gioielli, ricamo, uncinetto e molto altro.Il biglietto ha un prezzo di 10 euro ma via Whatsapp si può ottenere la riduzione (6 € invece di 10 €, vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto) e l'ingresso è consentito anche ai cani.Florence Creativity – Fatto a mano in Italiaspazio espositivo La Cattedrale, via Sandro Pertini, Pistoia.dal 30 marzo al 2 aprile 2023.dalle ore 9:30 alle 18:30.fiera.intero 10 euro;ridotto 6 euro (disabili, over 70, gruppi e bambini dai 7 ai 12 anni compiuti);ridotto 6 euro con riduzione ottenibile via Whatsapp inviando un messaggio con la parola "CREATIVITY" (la promozione è valida per tutti i messaggi ricevuti entro 28 marzo 2023);biglietto online saltalafila 9,50 euro;bambini fino a 6 anni: gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale : lo spazio espositivo dista circa 4 km dal casello di Pistoia (autostrada A11).La stazione di Pistoia si trova a circa 500 metri da "La Cattedrale", da dove è raggiungibile a piedi.Nei dintorni si trovano diversi parcheggi (Pertini, San Giorgio, Pacinotti, Pistoia e Biblioteca).