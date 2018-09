Florence Creativity Firenze, la fiera nella Fortezza da Basso

Informazioni utili

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fatto a mano in Italia, questo lo slogan dell'XI edizione di, che anche quest’anno,, animerà gli spazi della Fortezza da Basso Siamo nel cuore di Firenze , culla del Rinascimento, a pochi passi da un centro storico gioiello senza tempo d’arte e di cultura.Proprio qui, nella città che per secoli è stata patria di superbi mecenati votati all’arte e promotori di creatività, si svolge questo singolare appuntamento dedicato a tutti coloro che amano creare con materiali a volte unici. Ci si muove trae filati da lavorare e da impreziosire a piacere, con fantasia e immaginazione, tra originali idee per ile loper impreziosire la propria casa con mobili, accessori e arredi invecchiati e squisitamente chic.Spazio aida realizzare in modo esclusivo grazie ai componenti di qualità in mostra,, colla, carte e tantissimi strumenti da utilizzare per dare libero sfogo alle proprie abilità. Sono oltregliin mostra negli spazi della Fortezza: dagli accessori al materiale per hobbistica, dalallo, dagli strumenti per il disegno agliL’appuntamento di Florence Creativity è un’esperienza unica per imparare, richiedere consigli e suggerimenti agli espositori in mostra e per migliorare la propria creatività anche grazie a diversipromossi durante i giorni della fiera: cucito creativo, decorazione, realizzazione di gioielli, ricamo e uncinetto.Il biglietto d’ingresso ha un prezzo di 10 euro, ma sono previste riduzioni e abbonamenti speciali che garantisco l’entrata alla fiera per più giorni. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis.Florence Creativity – Fatto a mano in ItaliaFortezza da Basso, Viale Strozzi 1, Firenze.dal 25 al 28 ottobre 2018.dalle 9:30 alle 19.fiera.intero 10 euro, ridotto 6 euro (disabili, over 70, gruppi, riduzione scaricabile dal sito). Bambini fino a 10 anni: gratuito.tutte le informazioni sul sito ufficiale : la Fortezza da Basso è situata a pochi passi dal centro storico di Firenze; per chi arriva in auto dall’autostrada uscire a Firenze sud o nord e seguire le indicazioni per il centro città o la fiera. La stazione centrale di Firenze e quella degli autobus distano circa 300 metri dall’entrata della Fiera.