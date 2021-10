La sagra della zucca di Omegna

Informazioni utili per partecipare alla Sagra della Zucca di Omegna

All'estremo nord del, nella provincia di Verbano - Cusio - Ossola, in, si svolge la, in programmaIn questa caratteristica cittadina con un panorama spettacolare, la natura e la cultura tradizionale si uniscono per questo evento ricco di sapori, di profumi tipici, dove protagonista indiscusso è l'ortaggio arancione. Questo frutto della terra, ricco di vitamine e di fibre, con la sua polpa pastosa e il suo sapore dolciastro, si presta ad accompagnare tantissime ricette sia come alimento principale che come contorno.La festa della zucca anasce comesia per esaltare le specialità tipiche del territorio e per valorizzare il lavoro dei campi, ma anche per promuovere i prodotti gastronomici e artigianali locali. È questa l'occasione anche per, per godere delle ultime giornate di sole prima dell'inverno e per ammirare la bellezza del borgo e del lago col la cornice di un coloratissimo foliage.Quest'anno il programma (vedi dettagli nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) cambia un po' per rispettare le norme sanitarie, ma lo spirito resta immutato.L'eventoinizia venerdì con l'inaugurazione dellae prosegue alla sera con la rassegna gastronomica.Durante il fine settimana il centro della cittadina si anima anche grazie alla presenza di mercatini di hobbisti e artigiani.Torna la tradizionaledove gli chef cucinano questo piatto in un'enorme pentola (la Nigogliotta), e non mancano gli appuntamenti con la tavola (a pranzo e a cena), ma ci sono anche laboratori e intrattenimento per bambini, musica e show cooking.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleSagra della Zucca e dei sapori d'autunnoOmegna (provincia di Verbano - Cusio - Ossola).dal 22 al 24 ottobre 2021.Venerdì 22 ottobreore 18 Sala Riunioni Ascom (ex ufficio Iat e Pro Loco):inaugurazione mostra “CARTOLINE E ZUCCHE”;ore 20 presso il Cafè Bistrot Foodie (Canottieri Omegna) e l'Osteria Speranza: “A CENA CON LA ZUCCA”, rassegna gastronomica (è gradita la prenotazione, accesso all'interno solo con Green Pass).Sabato 23 ottobreore 10-12 e 15-19 Sala Riunioni Ascom (ex ufficio Iat e Pro Loco) mostra “CARTOLINE E ZUCCHE”;ore 12 Piazza Martiri (giardini pubblici): “CASTAGNATA E VIN BRÛLÉE” con gli Alpini Gruppo Omegna;ore 12 presso il Cafè Bistrot Foodie (Canottieri Omegna) e l'Osteria Speranza: “A PRANZO CON LA ZUCCA”, rassegna gastronomica (è gradita la prenotazione, accesso all'interno solo con Green Pass);ore 14 Piazza Martiri: dimostrazione e lezione di AEREAL PILATES con Eleonora Gaballo;ore 14 Piazza Martiri: laboratori e intrattenimento per bambini;ore 15 Piazza Martiri : musica con “Gli Amici degli Alpini”;ore 20 presso il Cafè Bistrot Foodie (Canottieri Omegna) e l'Osteria Speranza: “A CENA CON LA ZUCCA”, rassegna gastronomica (è gradita la prenotazione, accesso all'interno solo con Green Pass).Domenica 24 ottobreore 9 Piazza Martiri: mercatini con esposizione e vendita prodotti artigianali;ore 9:15 Piazza Martiri: visita guidata “SULLE ORME DI RODARI” a cura di Landexplorer, con visita nuovo Museo. Info 379 1286124 – email : info@landexplorer.it ;ore 10-12 e 15-19 Sala Riunioni Ascom (ex ufficio Iat e Pro Loco) mostra “CARTOLINE E ZUCCHE”;ore 11 Piazza Martiri: SHOW COOKING PASTICCERIA con Associazione Pasticceri Verbano Cusio Ossola. Verrà allestito laboratorio per bambini con aerografo e fiori colorati;ore 12 Piazza Martiri: “A TAVOLA CON LA PRO LOCO” e concerto di “LINO E I NEVROTICI”Menù:risotto con la zucca, cucinato nella “Nigogliotta”,polenta e spezzatino e gorgonzola,frittelle di zucca.Ore 12 Piazza Martiri: “CASTAGNATA E VIN BRÛLÉE” con gli Alpini Gruppo Omegna;ore 12 presso il Cafè Bistrot Foodie (Canottieri Omegna) e l'Osteria Speranza: “A PRANZO CON LA ZUCCA”, rassegna gastronomica (è gradita la prenotazione, accesso all'interno solo con Green Pass);ore 14 Piazza Martiri: laboratori e intrattenimento per bambini;ore 14 Piazza Martiri: DANZA IN VOLO FLYING KIDS PILATES e YOGA IN VOLO con Eleonora Gaballo.(tutte le lezioni di sabato e domenica sono su prenotazione con messaggio whatsapp Giorgia 340 8702385 Nora 347 0903570);ore 15 Piazza Martiri: coro gospel “BLACK INSIDE”.A seguire merenda con la Pro Loco, frittelle di zucca e panini con la salamella.Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza.Maggiori informazioni sul sito web della Pro Loco di Omegna e sul sito del Turismo di Omegna autostrada da Domodossola E62/A26 uscita Gravellona Toce e poi la SS229 fino a Omegna, dala SS34, da Milano l'A26.