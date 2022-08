Il Lago dei Draghi ad Omegna

Informazioni, biglietti, date e orari del Lago dei Draghi

I draghi ritornano sul Lago d’Orta per la curiosità di adulti e bambini che, muniti di binocolo e di cappello rigorosamente ignifugo, possono avvistarli in tutta la loro maestosità con un avventuroso safari fotografico in motoscafo accompagnati da un vero dragologo. È questo ciò che offre la V edizione del, in programma ilNon è certo un caso che si sia scelta questa località: qui i draghi abitano da secoli, tanto che nella sacrestia della Basilica di San Giulio è custodita addirittura la vertebra di un drago.I posti per l'esperienza sono limitati, per cui è meglio prenotare un posto inper l’. Esatto: qui la realtà supera la fantasia e ci si muove tra veri draghi animatronici in movimento e attività di animazione a tema per tutta la giornata presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari a Omegna.La durata della navigazione è di circa 20 minuti e i motoscafi prevedono una copertura in caso di pioggia. La zona di imbarco si raggiunge dal Forum Parco Pasquale Maulini e dalla biglietteria attraverso una passeggiata lungo ilOltre al safari in motoscafo, i bambini dai 3 ai 12 anni possono studiare all', per imparare le lingue dei draghi, familiarizzare con pozioni magiche, scoprire l’anatomia di questi “bestioni” e sperimentare tante altre curiosità per poi ottenere il, non prima di aver superato una. Il divertente percorso didattico ha una durata di circa un’ora e può essere fatto primo o dopo l’escursione in motoscafo.Ideatore del progetto è Antonio Longo Dorni, che ha già realizzato altri eventi importanti come la, in collaborazione con l'amministrazione comunale della Città di Omegna e il Parco della Fantasia Gianni Rodari.: Lago dei Draghi: presso Forum Parco Pasquale Maulini n°1, Omegna (Verbano-Cusio-Ossola).: 10-11 settembre 2022.ordinario 20 euro;16,50 (+1,50 euro prevendita) online in promozione.Bambini fino a 3 anni (nati 2019) gratuito.Il biglietto comprende giro di 20 minuti in motoscafo all'orario prenotato con avvistamento draghi, animazioni e attività Accademia di Dragologia, Diploma di Dragologo.: disponibilità posti in motoscafo dalle ore 10 alle 16:30.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e pagina Facebook dedicata.Email: info@lagodeidraghi.it - segreteria (lun-ven) dalle 9 alle 13.: in auto da Milano uscita Gravellona Toce A8/A26, da Torino Genova A26.In treno, linea Novara-Domodossola, la stazione di Omegna si trova a pochi minuti dall’area della manifestazione).Sulla linea Milano-Domodossola la stazione ferroviaria è quella Verbania-Fondotoce, a 15 minuti circa dall’evento.