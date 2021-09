La Festa della Zucca a Gavirate

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Ladi Gavirate è un evento gastronomico di grande interesse, soprattutto per gli appassionati di questo colorato e gustoso ortaggio autunnale.Si svolge per quattro domeniche consecutive, rispettivamente ilsul lungolago di, che si trova sulle rive del Lago di Varese, ed è considerata una delleLa manifestazione è confermata nonostante l'emergenza sanitaria ed è curata nei minimi dettagli per garantire la sicurezza di tutti/e.La zucca viene celebrata in molte località, sia al centro che al nord Italia: gli eventi realizzati sono sempre di grande portata e, come nel caso di Gavirate, sono particolarmente sentiti dalla popolazione locale.Qui vengono infatti proposte da anni specialità dell’antica tradizione lombarda, spesso rivisitate in chiave moderna. Tra i primi piatti più richiesti alloo stand gastronomico (aperto dalle ore 11:30) spiccano i prelibati, i ravioli ripieni, così come gli gnocchi con il ragù e ildal sapore inconfondibile.Per assaggiare un buon secondo è possibile scegliere tra diverse proposte sempre accompagnate dalle gustose. Non mancano ovviamente nemmeno i dolci, come le squisite torte e i biscotti.Oltre allo stand, durante le giornate della sagra sono allestiti i(ore 10-18), che quest'anno propongono specialità mantovane (gnocchi-tortelli-torte di zucca) e prodotti tipici regionali, ma c'è spazio anche per la castagnata ed è disponibile una parete di arrampicata.Festa della ZuccaLungolago di Gavirate (Varese).domenica 3-10-17-24 ottobre 2021.apertura stand gastronomico dalle ore 11:30.Mercatini ore 10-18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale ingresso gratuito.