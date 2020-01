Il Carnevale di Gavirate

Uno dei comuni lombardi in cui il Carnevale si festeggia con passione è Gavirate.

Quest'anno si celebra infatti la 41° edizione del Carnevale Gaviratese.



Il corteo inizia la sua festosa sfilata domenica 23 febrbaio 2020 alle 14:30 e vede la partecipazione di alcuni ospiti regali: Re Scartozz e la Regina Elena con la loro eccentrica corte.



Grandi carri allegorici rallegreranno le strade del paese provenendo da tutti i paesi limitrofi e saranno accompagnati dai balli dei bizzarri gruppi mascherati.



Al termine dello spettacolo carnevalesco la festa continuerà mangiando le specialità culinarie gaviratesi tipiche di questo periodo, senza dimenticare i deliziosi brutti ma buoni.

Informazioni, date e orari del Carnevale Gaviratese

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Gavirate (Varese).domenica 23 febbraio 2020.ingresso libero.alle 14:30 partenza della sfilata nel piazzale delle Scuole Elementari, percorso nel centro storico (via Cavallotti, via Garibaldi, via XXIV Aprile, via IV Novembre).Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.Gavirate si può raggiungere comodamente in auto grazie alla SS394 del Verbano Orientale, alla SP1 del Chiostro di Voltorre e la SP50 del Bardello seguendo le indicazioni fino a destinazione.In alternativa si può scegliere il treno, ricordando però che la Stazione di Gavirate è servita esclusivamente dai treni della rete FerrovieNord.