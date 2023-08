Ad Amatrice la Sagra degli spaghetti all'amatriciana

Informazioni, date e orari della Sagra degli Spaghetti

Non può certo sorprendere che uno tra i piatti più famosi al mondo vanti una sagra tutta sua. Stiamo parlando della, rassegna gastronomica in programma ilad, in provincia diIl paese distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016 sta cercando di riprendere un po' alla volta la vita di sempre e propone quest'anno una nuova edizione della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana, una manifestazione che si è svolta per decenni prima del terremoto, ponendosi l'obiettivo di celebrare le eccellenze locali. Ben quattro dei cinque ingredienti che compongono la ricetta, infatti, provengono dalla provincia di Rieti: ilSano, ildei fratelli Petrucci, laStrampelli e l’Sabina Dop.Due giorni di festa per questoe più in generale laziale, diventato simbolo dell’italianità nel mondo; un’occasione imperdibile per assaporare la ricetta originale che affonda le radici nel mondo contadino, quando i pastori seguivano le greggi nel periodo della transumanza. Il sugo veniva preparato con gli ingredienti disponibili, il guanciale amatriciano e il formaggio pecorino, ed era bianco. Solo in seguito si è aggiunta la variante rossa con il pomodoro.L’amatriciana iniziò a farsi conoscere anche fuori dai confini provinciali solo nell’Ottocento quando, a causa della crisi della pastorizia, molti amatriciani emigrarono a Roma e trovarono occupazione nella ristorazione. Una curiosità: il primo storico ristorante amatriciano di Roma risale al 1860.In occasione della sagra la degustazione nelè prevista dalle ore 12:30 alle 15 e dalle 17 fino alle 21, oltre a eventi e spettacoli di intrattenimento. Ricordiamo inoltre che è presente anche uno stand con amatriciana senza glutine, ma ci saranno anche le bancarelle deldei prodotti tipici e artigianali fin dal mattino.Per chi vuole trascorrere un weekend piacevole, la sagra può essere un buon motivo per scoprire le bellezze del vicinoSagra degli Spaghetti all’AmatricianaPiazzale ex Anpas, Amatrice (Rieti).2-3 settembre 2023.sagra gastronomica.degustazione ore 12:30-15 e 17-21.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Amatrice e sulla pagina Facebook della Pro Loco.in provincia di Rieti, il paese di Amatrice si trova all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.In auto, da Roma o Rieti, il comune è raggiungibile percorrendo la SS4 Salaria; al km 132 si incontra il bivio per Amatrice.