Il Palio dei Somari di Amatrice

Asini in cravatta

Informazioni utili per partecipare al Palio dei Somari Sindaci

Calendario delle aperture

Per una gita fuori porta stravagante e unica nel suo genere, l’appuntamento è ad(in provincia di) nel fine settimana delper ilSfilata di abiti storici, stand gastronomici che offrono tipicità reatine come lail tradizionaledi, e non per ultimo il(prodotto IGP), tutto a cornice dell’evento vero e proprio: una divertente gara tra fantini in sella al proprio asino.La festa si è svolta per tanti anni prima del terremoto del 2016, per poi essere inevitabilmente interrotta. L'appuntamento è finalmente ripreso nel 2023 con grande entusiasmo, e anche nel 2024 propone una festa su due giornate durante le quali il sabato pomeriggio si assiste allacon oltre 300 figuranti organizzata dai cittadini di Amatrice e dai comuni limitrofi che partecipano alla gara.La domenica mattina ci si ritrova al campo di gara, il cosiddetto, dove si tiene il sorteggio e inziano le batterie eliminatorie, con i fantini di diversi comuni che si sfidano in sella al proprio asino. Regola indiscussa è chei fantini hanno il divieto assoluto di uso di frustini o speroni e devono convincere “a parole” il proprio asino a correre più veloce degli altri. Il momento clou è però la finalissima, nel pomeriggio.A contraddistinguere la gara è lache pervade i partecipantie lo spirito di tutta la manifestazione.e portano sulla cravatta ildel proprio paese. Per un giorno sono vere e proprie star: osannati e coccolati, devono correre più veloce, o almeno non finire in fondo. L'ultimo arrivato è infatti disonorato col campanaccio, scherzoso oggetto che sarà abbinato all’asino e al comune perdente fino alla gara dell’anno successivo.Palio dei Somari SindaciAmatrice (Rieti).20-21 aprile 2024.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco, tel. 351 9836403.dall'austostrada A14 Adriatica uscire al casello di S. Benedetto del Tronto. Seguire le indicazioni per Ascoli Piceno e da qui seguire la via Salaria in direzione Roma-Rieti fino al Km 136,400, bivio per Amatrice.Da L’Aquila (prossimità casello L’Aquila Ovest della A24) si arriva ad Amatrice percorrendo la SS260 “Picente” e seguendo le indicazioni per Amatrice.Da Perugia o Terni, seguire le indicazioni per raggiungere Norcia, quindi proseguire in direzione Ascoli Piceno (si transita per il traforo Forca Canapine) e si ridiscende fino alla SS4 Salaria, in direzione Rieti-Roma fino al bivio per Amatrice al Km 136,400.Da Roma o Rieti, percorrere la SS4 Salaria. Al Km 132 si trova il bivio per Amatrice.