Il Balestro del Girifalco a Massa Marittima

Il Balestro del Girifalco è certo tra le più affascinanti rievocazioni storiche italiane.

Si disputa a Massa Marittima due volte l’anno, di solito la quarta domenica di maggio (o comunque la prima domenica dopo il giorno 20, data nella quale si festeggia San Bernardino da Siena) e il 14 agosto.

Quest'anno l'appuntamento con il 122° Balestro del Girifalco è fissato però per domenica 2 giugno 2019, come di consueto in Piazza del Duomo.



Quelle del Balestro sono due giornate magiche, connubio di storia e folklore. Oltre alla sfida vera e propria tra i balestrieri, si potrà godere dello spettacolo degli sbandieratori e assistere alla tradizionale sfilata in costume storico. Fulcro delle manifestazioni restano le gare di tiro con la balestra, antica tradizione risalente al tardo Medioevo e ripristinata durante la fine degli anni Cinquanta.



Trium discordantium concordia

Prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri in cui è divisa Massa Marittima fin dai tempi in cui si proclamò, durante il Medioevo, Libero Comune.

Trium discordantium concordia: sotto questo motto si riconoscono i tre terzieri massetani, ovvero quello di Borgo, il Terziere di Cittanova e quello di Cittavecchia. In perenne discordia per l’intestina supremazia del comune, i tre Terzieri sapevano però mettere da parte i reciproci rancori per unirsi contro i tentativi esterni di compromettere l’indipendenza del comune, in particolar modo contro l'ingerenza della nemica Siena.



Due appuntamenti, due anime

Ogni anno l’edizione del Balestro si sdoppia per portare omaggio alle due anime di Massa Marittima: da un lato la sua forte devozione religiosa, dall’altro il suo orgoglio storico di comune indipendente.

L’edizione che si svolge solitamente a maggio (quest'anno a giugno) è dedicata a San Bernardino degli Albizzeschi, copatrono di Massa Marittima e conterraneo dei suoi abitanti. Il santo, meglio noto come San Bernardino da Siena, nacque in realtà proprio a Massa Marittima e si trasferì a Siena in tenera età, accolto dalle zie in seguito alla perdita di entrambe i genitori. L’edizione di agosto rievoca invece il ricordo della costituzione del Libero Comune Massetano, avvenuta il 31 luglio del 1225.



Una sfida antica

L’appuntamento per la gara è la sera, nella piazza del Duomo. Dopo il corteo e gli sbandieratori, i terzieri si sfidano con la pesante balestra (riproduzione fedele dei modelli quattrocenteschi).

Si tratta di un’arma pesante composta da un fusto di legno (il "teniere") al quale è fissato l’arco vero e proprio, in acciaio. La corda invece è di fibra naturale e si carica tramite un girello. Pur essendo ingombrante, era un’arma davvero temibile e si rivelava efficacissima per respingere gli invasori.



I giorni precedenti il Balestro si effettua un sorteggio per decretare l’ordine di tiro dei terzieri. Compito dei balestrieri è colpire il cosiddetto “corniolo” o “tasso”: è un bersaglio di legno posto a una distanza di 36 metri e collocato al centro di un pannello in legno più grande, sul quale campeggia la temibile figura del girifalco. Il balestriere vincitore sarà colui la cui freccia risulterà conficcata più vicina al centro del corniolo. Il premio è una simbolica freccia d’oro, mentre al suo Terziere d’appartenenza viene assegnato un drappello di seta.

Informazioni utili, date e orari per partecipare all'evento

Calendario delle aperture

122° Balestro del Girifalco
Massa Marittima (Grosseto).
1-2 giugno 2019.
- 1 giugno 2019
ore 18 nelle vie del centro storico e Piazza Duomo: corteo storico, esibizione sbandieratori ed estrazione dell'ordine di tiro;
a seguire cene sociali prebalestro organizzate dai Terzieri di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia.
- 2 giugno 2019
ore 10:30 Piazza Duomo: tiri di prova dei balestrieri;
dalle ore 17 nelle vie del centro storico con partenza da Piazza XXIV Maggio: corteo storico;
ore 17:30 Piazza Duomo: 122° Balestro del Girifalco.
Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.
I biglietti di tribuna sono in vendita presso il Museo Archeologico.
Massa Marittima, nonostante il nome, si trova sulle Colline Metallifere, a nord di Grosseto, da cui dista circa 50 km.
Follonica, la località più vicina sulla costa, dista 20 km. Massa Maritima si trova lungo il percorso della SR439.