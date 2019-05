La Festa della Lavanda a Tuscania

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

L’appuntamento è previsto per ilcon la: una gita fuori porta per un weekend davvero... profumato.Giunta ormai alla VIII edizione, la Festa della Lavanda celebra questo straordinario fiore con, musicisti e mostre di artisti locali. Non mancano lenei posti più suggestivi del borgo di Tuscania , davvero pieno di antichità e luoghi di grande interesse storico.La lavanda è da secoli utilizzata nei settori più disparati: dalla cosmetica all’aromaterapia, come antisettico per tisane e nella pulizia del corpo. Lo stesso nome della pianta trae la sua etimologia dal, dovuto al fatto che la lavanda già nell’antichità era comunemente impiegata per la creazione di saponi o per la profumazione del bucato.Le proprietà antisettiche ed equilibranti della lavanda sono note da tempo immemore e proprio per questo le leggende legate a essa sono davvero numerose. Alcuni impieghi tradizionali della lavanda – come quello di nascondere delle spighe nel corredo nuziale delle spose – sono legate proprio a queste antiche leggende.Nell’antica Grecia si credeva che lane facesse ampio uso: la lavanda aveva infatti proprietà afrodisiache e che il suo profumo era in grado di attirare gli uomini. Ecco perché ancor oggi molti corredi nuziali tradizionali nascondono al loro interno piccoli mazzetti di lavanda, come augurio di amore e prosperità per la futura sposa.Ma vi sono anche leggende che danno alla lavanda un’aura di mistero:– si riteneva fosse in grado di combattere il suo veleno, la lavanda era ritenuta il fiore sacro della dea, protettrice di streghe e maghi. Proprio le streghe “buone” che praticavano la magia bianca regalavano mazzetti di lavanda come protezione dai sortilegi delle streghe “malvagie” durante nella notte di San Giovanni.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulla fioritura della lavanda in Italia Festa della Lavanda.Tuscania (Viterbo).29 e 30 giugno 2019.in fase di definizione. Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.sagra prodotto locale.Tuscania si trova tra Roma Grosseto , appena a sud del Lago di Bolsena . La si raggiunge dalla A1 uscendo ad Orte e seguendo le indicazioni per Viterbo , oppure utilizzando la Statale Aurelia, uscendo a Tarquinia per chi proviene da Roma e Montalto di Castro per chi arriva da Grosseto.