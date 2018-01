La Sagra della Frittella al cavolfiore a Tuscania

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Il, nel viterbese, si rinnova l’appuntamento con una festa longeva nata oltre quarantacinque anni fa: laSoffici, saporite per via dell’ingrediente principale – il cavolfiore per l’appunto –, aromatizzate con un accenno di cannella e fritte in unpredisposto nella piazza principale del paese, queste frittelle sono anche il piatto tipico dei festeggiamenti in onore di, protettore dei contadini e degli animali.La festa inizia con unche vede in testa il santo circondato dagli animali, seguito dai butteri in costume tradizionale; dopo la benedizione del corteo, nel pomeriggio invece si da il via alla Sagra della Frittella al cavolfiore con tanto di stornellatori e artisti di strada a rallegrare la festa.Oltre alla frittella è possibile degustare anche inei tanti stand allestiti nel centro storico. La manifestazione termina con un: Sagra della Frittella al cavolfiore: Tuscania (Viterbo): 21 gennaio: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sulla pagina facebook della proloco: siamo in Lazio , a circa 25 chilometri da Viterbo . Si può arrivare seguendo l’A1 con uscita Orte oppure con la statale Aurelia, uscita Montalto di Castro per chi proviene da Grosseto , uscita Tarquinia per chi arriva da Roma