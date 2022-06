DiVino Etrusco a Tarquinia

Informazioni utili per partecipare a DiVino Etrusco

Se siete alla ricerca di una città in cuiall’insegna della buona musica, del divertimento, della storia e, soprattutto, del, la bellapotrebbe fare al caso vostro.questa splendida città d’arte, gioiello del Viterbese, vedrà svolgersi la XVI edizione dell’ormai celebre, manifestazione in cui l’amore per ilvino e per l’enogastronomia locale si unisce a quello per la storia del grande popolo che fondò la città, gli Etruschi, e del loro importante ruolo nell’inizio della viticoltura non solo a livello locale, ma nazionale.Si celebra la storia dellacon le sue affascinanti vicende legate alla dodecapoli e ai rapporti con Roma. Si celebra il, con i suoi prodotti e le sue, e si celebra l’estate e la voglia dicon un percorso enogastronomico, degustazioni guidate, musica, food market, street food, dove ovviamente protagonista è il vino con le migliori etichette locali.In tempi di pre-pandemia si sono toccati numeri di tutto rispetto, con oltre 15.000 presenze nel centro storico di Tarquinia, trasformto in unin cui degustare i vini locali grazie ai pratici carnet per gli assaggi accompagnati dal meglio delloUno dei punti fermi dell’organizzazione è infatti quello di garantire ai presenti ladata dal cibo da strada e dal buon vino, senza l’obbligo di un tavolo attorno al quale cui sedersi.DiVino EtruscoTarquinia (Viterbo).dal 19 al 27 agosto 2022.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.festa enogastronomica.ingresso gratuito. Si possono acquistare sul posto i carnet per gli assaggi.in auto:- da Roma: autostrada A12 fino a Civitavecchia e quindi Statale Aurelia SS1 (in totale 90 km)- da Viterbo, doppia possibilità: SS2 Vetralla – SS1 bis Monte Romano oppure SP2 Tuscania; in entrambi i casi non più di 45 km.- da Grosseto: Aurelia SS1 in direzione sud (90 km).In treno: la Stazione di Tarquinia si trova sul tratto ferroviario Roma-VentimigliaIn autobus: Tarquinia è collegata con un servizio autobus a Viterbo, Civitavecchia e altre città limitrofe.