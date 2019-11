Il presepe vivente di Tarquinia

Informazioni, date e orari per visitare il presepe vivente

Calendario delle aperture

Ilsi rinnova nel suggestivo contesto della cittadina laziale dalle antiche origine etrusche, pronta ancora una volta a trasfigurarsi ospitando gli incantevoli scenari della Betlemme di 2000 anni fa.Il, e poi ancora il: queste le date che vedranno il paese della provincia di Viterbo respirare a pieni polmoni la magica atmosfera delattraverso uno spettacolo ogni anno ancora più bello, coinvolgente ed emozionante.I numeri enfatizzano il grande sforzo organizzativo profuso dall’Associazione "Presepe Vivente di Tarquinia" e dalla Pro Loco: tre mesi di lavoro, 300 comparse e una nuova location per un’edizione come sempre interessante.Si tratta di un evento davvero speciale, attesissimo, un quadro nel quadro ricco di scenografie altamente teatrali che si avvicendano nel borgo dellaIl presepe vivente lascia gli spazi del convento di San Francesco spostandosi nei luoghi di uno dei monumenti simbolo di Tarquinia. Il panorama da quassù è straordinario e spazia dal Mar Tirreno, sul quale si affaccia il promontorio dell’Argentario , fino alle colline della Tuscia e la Valle del Marta.Il torrione di Matilde di Canossa sarà quindi la porta d’ingresso alla rappresentazione; i visitatori si avventureranno in un viaggio che farà loro scoprire tutto il calore dell’Avvento e sapori antichi, zuppa calda e bruschette con olio locale presso la vecchia locanda, formaggi, castagne e vino.Alla rappresentazione partecipano come detto circa 300 figuranti in costume, soldati, guardie romane, fabbri e fornai, che danno vita a scene di antica quotidianità dialogando fra loro, con il borgo a fare da sfondo a un presepe vivente assimilabile a una favola a cielo aperto.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più belli in Italia Presepe Vivente di TarquiniaChiesa di Santa Maria in Castello, Tarquinia (Viterbo).26 e 29 dicembre 2019, 6 gennaio 2020.5 euro (gratuito fino ai 10 anni).presepe vivente.dalle ore 17. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.n auto percorrere l’Autostrada A12 fino a Civitavecchia, poi imboccare la Statale Aurelia SS 1.La stazione ferroviaria si trova a Viterbo, collegata a Tarquinia dalle autolinee Cotral.L’aeroporto di Roma Ciampino è il più vicino alla località.