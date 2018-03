Foire à la Brocante: il mercato delle pulci a L'Isle-sur-la-Sorgue

Informazioni utili per partecipare

Era ilquando la prima edizione della Foire à la Brocante a L'Isle-sur-la-Sorgue faceva il suo debutto sul panorama francese. Si trattava allora di una piccola fiera, con appena una quindicina di espositori, ma il successo fu immediato, tanto che gli organizzatori decisero di riproporla anche l'anno seguente.Dal 1967 si pensò quindi di, creando un'edizione nei giorni di Pasqua e un'altra in occasione del 15 agosto. Da allora il successo è stato in costante crescita con un vero e proprio boom negli anni Novanta che si è esteso a tutta la Francia , ma la fiera di L'Isle-sur-la-Sorgue ha saputo distinguersi per, così come per un'ambientazione unica tra i canali della città che nessun'altra fiera poteva eguagliare.Un momento di flessione nella popolarità dell'evento e nel mercato internazionale degli oggetti di seconda mano si è avuto negli anni Duemila, ma ora la crisi in questo settore sembra superata e sembrano tornati in voga ie tutto ciò che concerne l'affascinante mondo delL'Isle-sur-la-Sorgue è oggi la terza piattaforma europea – dopo Londra e il mercato delle pulci di Saint-Ouen – del commercio di antichità: non sono soltanto i due eventi annuali della fiera a renderla tale, ma anche la grande concentrazione di negozi, gallerie e mercati settimanali che si trovano in città dedicati a questa attività.Nel 2018 si celebra il 52° anniversario della Foire à la Brocante – attualmente denominata Antiques Art & You – il ché la rende la fiera dedicata agli oggetti del brocante e antichità più vecchia d'Europa:si svolge quindi la, mentre il prossimo appuntamento in agenda – l'edizione n°105, un vero record – è fissatoQuasi 300 espositori e altrettante boutiques, 100.000 visitatori attesi durante le giornate della fiera e tanti eventi in programma sono gli ingredienti di un successo che si ripete anno dopo anno.Lasi sviluppa sulle quais dei canali e nei parchi di L'Isle-sur-la-Sorgue (Avenue de la Libération, Parc Gautier, Avenue des 4 otages, Esplanade Robert Vasse) e coinvolge tutta la città, che si trasforma ogni volta per accogliere turisti francesi e stranieri, mercanti e semplici curiosi.Durante i giorni della fiera si svolgono anche mostre d'arte nelle gallerie e nei musei della cittadina, spettacoli, animazioni ed eventi culturali di vario genere; c'è anche spazio per una serata dedicata agli inossidabili cacciatori d'affari: è la, in cui la fiera rimane aperta fino alle 23.Antiques Art & YouL'Isle-sur-la-Sorgue (Francia).: sono previste due edizioni. Per quest'anno le date sono:da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile 2018 (104° edizione);da sabato 11 agosto a mercoledì 15 agosto 2018 (105° edizione).: gli espositori si posizionano nella zona di Avenue de la Libération, Parc Gautier, Avenue des 4 Otages, Esplanade Robert Vasse, ma in tutta la città i negozi e le gallerie d'antiquariato sono contemporaneamente aperti.Il programma completo degli eventi, con tutte le info pratiche, si può consultare sul sito ufficiale : ingresso gratuito.: L'Isle-sur-la-Sorgue si trova nel dipartimento della Vaucluse, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra , a 25 km da Avignone , 12 km da Cavaillon e 18 km da Carpentras