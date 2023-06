Le spiagge più belle delle Isole Eolie

Spiaggia Bianca, Lipari

Basterebbe il riconoscimento da parte dell'UNESCO comeper suggerire la portata dello spettacolo che si presenta agli occhi dei turisti in arrivo allealla ricerca di un mondo che a tratti sembra sospeso nel tempo e nello spazio. L'arcipelago si sviluppa a nord della, di cui fa parte, e comprende sette isole maggiori e diversi scogli e isolotti disabitati.Pochi visitatori decidono di visitare le sette le perle siciliane; i più fortunati possono provare l'esperienza di una, ma per tutti vale la pena di lasciarsi incuriosire e provare a scoprire le località, i punti d'interesse e le, di cui parliamo in questo articolo.La cosiddettaè la più famosa die non c'è da meravigliarsi del perché. Il nome deriva ovviamente dal suo colore, grazie al bianco intenso dovuto alla presenza di pomice anche sul fondale marino che contraddistingue questo tratto di litorale.La collina che domina la spiaggia è a sua volta costituita da, il ché rende il paesaggio davvero suggestivo, anche se la vecchia cava incombe con il suo carico di storia e il suo lungo pontile. La spiaggia è molto affollata in estate, ma con la bassa stagione o durane la settimana è sicuramente più piacevole da vivere.Per chi cerca qualcosa di più tranquillo e selvaggio segnaliamo la splendida, nella parte ovest di Lipari. Raggiungibile con un sentiero, si trova ai piedi di una falesia ed è caratterizzata dalla presenza di faraglioni che sembrano proteggere la caletta.Famosa non solo per la sua bellezza, ma anche perché qui sono state girate diverse scene del film, lasi trova nella punta nord-occidentale diÈ, a detta di molti, la spiaggia più bella dell'isola: si tratta di un anfiteatro naturale formatosi per effetto dello scivolamento nell'acqua della metà di un antico cratere vulcanico. La spiaggia di Pollara si raggiunge più comodamente via mare, mentre via terra occorre percorrere un impegnativo sentiero che dal centro del paese di Pollara richiede mezz'ora di camminata.A dominare l'isola disono le sue famosissime spiagge nere, dove quella di– nota appunto con il nome di– è la più frequentata, anche per la grandedove concedersi qualche... trattamento termale gratuito. Attenzione però alle sorgenti d'acqua bollente sulla spiaggia antistante! Immediatamente più a sud di Porto di Ponente si trovano invece alcune belle calette come Cala del Formaggio e Cala di Mastro Minico, entrambe ciottolose.Via mare si può raggiungere anche la, sempre sulla costa nord occidentale dell'isola, nei pressi della suggestiva Grotta del Cavallo. In questo anfiteatro naturale di rocce di basalto e tufo, l'acqua del Tirreno presenta fantastiche sfumature d'azzurro che rendono davvero unica l'esperienza di un bagno.Panarea è l'isola più mondana delle Eolie, frequentata dai vip di tutto il mondo. Tra le molte cale e insenature,, nella punta meridionale di, è forse la più suggestiva. Abbracciata e protetta alle rocce, è famosa per le sue acque cristalline particolarmente invitanti per un bagno.Chi cerca una spiaggia sabbiosa può invece spostarsi presso l'altra spiaggetta raggiungibile via terra, detta, mentre chi vuole assistere allo spettacolo naturale delle fumarole può provare all'estremità settentrionale dell'isola, presso la, famosa anche per l'inconfondibile odore vulcanico che vi si respira.Fare una vacanza su un vulcano perennemente attivo è già di per sé un'emozione unica. Rilassarsi su una spiaggia di sabbia e ciottoli neri è dunque la normalità in questo luogo così speciale: le spiagge disono di fatto una lunga serie di distese sabbiose fino aDalla spiaggia di Scari, inoltre, un sentiero conduce alla spiaggia di. La, sulla parte opposta dell'isola presso Ginostra, è conosciuta per essere formata da grandi massi e per la presenza di un arco sottomarino. Chi ama praticare il nudismo può invece spostarsi a, all'estremità settentrionale diLa costa nord-occidentale diè ricca di calette e insenature ideali per chi si sposta con la barca.Punta Zotta, lo scoglio Giafante, lasono solo alcuni degli scenari più suggestivi dell'isola, mentre chi cerca una spiaggia più "tradizionale" non può assolutamente perdersi una giornata di mare alla, nella punta sud-orientale di Filicudi, con i suoi ciottoli rotondeggianti e un mare cristallino che la bagna. Non distante si trovano anche scavi archeologici dove sono stati rinvenuti reperti dell'Età del Bronzo.Un'isoletta all'estremità occidentale dell'arcipelago delle Eolie dalla forma circolare – evidentemente quella di un antico vulcano – nessuna strada e la sensazione di trovarsi fuori dal mondo. Con l'eccezione della sola, tutte le altre sono raggiungibili unicamente via mare. Si tratta principalmente di insenature situate sulla costa orientale, dove lo stretto litorale è coperto di ciottoli e l'acqua è generalmente profonda già a pochi metri dalla riva. Tra queste, lavanta uno splendido mare cristallino, con fondali relativamente bassi rispetto alla media dell'isola.