La Settimana Santa di Polistena

Tra le più famose celebrazioni per la Settimana Santa in Italia ci sono quelle di Polistena, un comune in provincia di Reggio Calabria che ha saputo rendere unica la sua fervente religiosità.

Dopo due anni di sosta per la pandemia, tornano nel 2022 gli appuntamenti popolari della tradizione religiosa legati alla Pasqua. Ecco il programma per quest'anno.

La Passione di Cristo: Domenica delle Palme

Giovedì Santo

Venerdì Santo: Processione dell'Addolorata

Processione della Pietà

Processione dei Misteri a Polistena

Cappuccio nero: una questione aperta

Sabato Santo

Domenica di Pasqua

Informazioni utili e programma della Settimana Santa di Polistena

Calendario delle aperture

Si tratta di un evento tradizionale che sino agli anni Settanta si svolgeva nella Chiesa di Maria SS. Dell’Immacolata.Col trascorrere del tempo l’interesse per questa caratteristica messa in scena scemò, sino a che il Gruppo Amicizia Maria Immacolata (GAMI) ridiede nuova linfa alla sacra rappresentazione.Anno dopo anno, l’associazione riversa il suo entusiasmo e le sue energie per realizzare costumi, scenografie e musiche sempre nuove per far rivivere gli istanti sofferti della Passione di Cristo in un vero e proprio spettacolo di teatro. Il successo di pubblico fu tale che ben presto l’associazione si vide costretta a spostare l’allestimento nel più spazioso Anfiteatro Comunale.Il programma del 2022 prevede dalle ore 21 l'apertura delle chiese parrocchiali per le visite agli altari della reposizione.L’appuntamento è allequando Cristo, personificato da un fedele la cui identità resta sconosciuta sino a Pasqua, esce dal portone portando la. Lo seguono i partecipanti che indossano una tunica bianca col cappuccio bianco e una corona di spine.La processione prosegue per Polistena facendo tappa nelle chiese cittadine, sino a ritornare nel Duomo. Verso l’una si assiste a un momento davvero emozionante coincidente con l’agonia di Cristo in Croce: èeseguite dal Coro Polifonico Theotokos.Alle ore 19 del Venerdì Santo la Congrega della Santissima Immacolata esce dalla chiesa, con i partecipanti in tunica e cappuccio bianco che portano la statua della Pietà, seguita da un baldicchino di colore nero. Il corteo raggiunge il Calvario di VIale Italia, e dopo breve sosta ritorna alla chiesa di partenza dove l'attende una corale che esegue la Settima Parola di Michele Valensise.L’ultima processione del Venerdì santo è quella dei Misteri, organizzata dalla congrega della Chiesa del SS. Rosario. L’appuntamento nella chiesa omonima è alle 21. In processione è possibile ammirare, portati in spalla dai fedeli biancovestiti, gli splendidi gruppi statuari (sette in tutto) di legno a cartapesta eseguiti da Luigi Prenestino e dalla famiglia Morani nel XIX secolo. Sono le donne invece a portare le torce che illuminano le vie del paese.Da ormai parecchi anni si è deciso diindossato dai portatori dei Misteri durante la processione. La decisione ha incontrato pareri sfavorevoli, secondo cui la mancanza del copricapo sarebbe il triste epilogo di una realtà pronta ad abbandonare le proprie tradizioni. La protesta si è concretizzata in una petizione per ripristinare l’uso del cappuccio nero (ancora in corso).Prosegue la mostra fotografica "Settimana Santa - tra Storia e Devozione, tra Pietà Popolare e Tradizione" in corso Mazzini, e alle 18:30 in Piazzale Rosario l'ensemble "Pietro Mascagni" esegue "Le musiche velate".L'appuntamento più atteso della Settimana Santa è quello della domenica di Pasqua, dalle ore 12 in Piazza del Popolo, quando è il momento dell'Affrontata, cioè la processione dove avviene l'incontro tra Cristo Risorto e sua madre Maria.Polistena (Reggio Calabria).dal 10 al a18 aprile 2022.Domenica delle Palme - 10 aprile 2022ore 18 Piazzale Stazione: "La Passione di Cristo".Giovedì Santo - 14 aprile 2022Dalle ore 21 apertura delle Chiese Parrocchiali per la visita agli altari della reposizione, comunemente chiamati "sepolcri", sino all'alba.Venerdì Santo - 15 aprile 2022ore 7 dal Duomo: Processione dell'Addolorata;ore 13 Duomo: "Le sette parole" di Michele Valensise eseguite dall'Orchestra e dal Coro Polifonico "Theotokos";ore 19 dalla Chiesa della SS. Immacolata: Processione della Pietà;ore 21 dalla Chiesa del SS. Rosario: Processione dei MIsteri.Sabato Santo - 16 aprile 2022ore 18:30 Piazzale Rosario: "Musiche velate" eseguite dall'ensemble "Pietro Mascagni".Domenica di Pasqua - 17 aprile 2022ore 12 Piazza del Popolo: Affrontata.Dal 14 al 18 aprile Corso Mazzini: mostra fotografica "Settimana Santa - tra Storia e Devozione, tra Pietà Popolare e Tradizione".Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della Settimana Santa di Polistena.