La Notte dei Giganti a Polistena

Le coppie di giganti che sono solite animare le grandi feste popolari della- ma anche di alcune località della Sicilia e del Sud Italia - si radunano a, quando si festeggia laSiamo ai piedi del massiccio montuoso dell'Aspromonte, dove tradizionalmente il secondo sabato di luglio la città accoglie i tamburi, le feste e il ballo dei Giganti. Quella di Polistena è la più grande manifestazione di questo tipo e vede protagoniste oltreprovenienti da tutta la regione e centinaia di tamburinari.In molte feste popolari si ritrovano questi alti fantocci di cartapesta – sempre in coppia, una donna bianca di nomee un guerriero nero di nome– che vengono portati a spalla o trainati. E così ogni anno Polistena diventa teatro di questa singolare “rimpatriata” dove le coppie ballano in un rituale che ricorda ilI giganti girano e si stringono in unsempre accompagnati dadi tamburi e grancassa, u ballaturi. I costumi sono spesso ereditati di generazione e ad animare i giganti sono sempre uomini, questo per via del peso del costume che raggiunge anche i 23 kg. Non stupisce quindi che si balli per 15, massimo 20 minuti e poi si riprenda fiato.: Notte dei Giganti: Polistena (Reggio Calabria).: 9 luglio 2022.ingresso gratuito.festa popolare.dalle ore 18:30 apertura del Villaggio del Gusto su via Comm. Grio e Piazzale Suor Maria Teresa Fioretti;ore 19 sfilata delle coppie di Giganti da Piazzale della Pace a Piazza della Repubblica;dalle 19:30 alle 21:30 Giganti in mostra in Piazza della Repubblica;ore 21:30 "La Notte dei Giganti" con oltre 20 coppie partecipanti;ore 00:40 Gran Finale sul Piazzale della Trinità;ore 2 a.m. termine della manifestazione.Maggiori informazioni sul sito ufficiale : siamo circa 80 km a nord diDa nord o da sud Polistena è raggiungibile seguendo l’A2 con uscita Rosarno.