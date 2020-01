Il Carnevale di Francavilla al Mare

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Francavilla al Mare

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il, in provincia di, è così prestigioso e amato da essere considerato e denominato ufficialmente ilLa storia del Carnevale francavillese è, a dire la verità, relativamente recente, visto che inizia negli anni del secondo dopoguerra: a quei tempi, in occasione del Carnevale, lungo le strade della città si esibivano gli Zazzà in cerca di Zuzzù, un complesso caratteristico del posto.A partire dagli anni seguenti si decise di dare vita a un vero e proprio comitato destinato all'organizzazione dei festeggiamenti: quel comitato è attivo ancora oggi, e presiede alla realizzazione dei, costruiti con l'aiuto diesperti e desiderosi di prolungare e tramandare la tradizione.Ladel Carnevale di Francavilla al Mare è quella di. La sua storia è curiosa, nel senso che prende spunto dalla vicenda di zì Patane, un ciabattino vissuto con tutta probabilità a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento: si trattava di un personaggio caratterizzato da un grande carisma ma al tempo stesso molto stravagante, desideroso di girare per osterie e abituato a fare baldoria, a bere e a compiere scherzi. Ecco, dunque, che dalla leggenda di zì Patane è arrivata la maschera di Re Patanello, che hamentre viene seguita da tutti gli altri carri.Il Carnevale agiunge quest'anno alla 65° edizione, che vivrà le sue giornate clou, quando per le strade del paese va in scena la tradizionaleallestiti con caricature e decorazioni che prendono spunto dagli eventi e dai personaggi più discussi e famosi dell'anno appena trascorso.Alla kermesse intervengono, oltre a grandi e bambini, anche piccole orchestre, ballerini e gruppi di folklore.Il ritovo della manifestazione è a: si calcola che ogni anno siano più diche partecipano e si divertono.Il Carnevale più antico della regione, quindi, si ripropone anno dopo anno, mettendo in mostra carri spettacolari creati a partire da modelli in argilla su cui poi vengono applicate la vetroresina e la cartapesta.Organizzato dall'Associazione Carnevale d'Abruzzo con il patrocinio della Regione e del Comune, il Carnevale sarà caratterizzato come di consueto dall'imperdibile sfilata dei carri che ha contribuito a rendere questo evento così importante e conosciuto in tuttaRicordiamo inoltre che a Francavilla si tiene anche una festa del Carnevale d'Abruzzo in estate.Carnevale d'Abruzzo.Piazza Sirena, Francavilla al Mare (Chieti).16-23-25 febbraio 2020.le sfilate dei carri allegorici della 65^ edizione si svolgono domenica 16 e 23 febbraio e martedì 25 febbraio alle ore 15.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.il biglietto intero costa 5 euro;ridotto 4 euro;gratuito per i bambini sotto i 13 anni e disabili con un accompagnatorel