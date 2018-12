I mercatini di Natale a Roseto degli Abruzzi

Mercatini di Natale a Roseto degli Abruzzi

Natura incontaminata, ospitalità, gastronomia, montagne spettacolari, colline a perdita d'occhio che degradano dolcemente verso il mare: tutto questo (e molto altro) è l'Abruzzo. Roseto degli Abruzzi , località balneare della provincia di Teramo , affacciata sul Mare Adriatico e compresa tra le foci dei fiumi, una volta finita l'estate si celebra l'inverno con un cartellone di appuntamenti natalizi, che per il 2018 prende il nome di "Aspettando il Natale".saranno dunque anche quest'anno una buona occasione per conoscere meglio Roseto: nel fine settimana del 14-15-16 dicembre in via Garibaldi e nelle piazze adiacenti sono previsti diversi appuntamenti culturali e d'intrattenimento a fare da cornice ai classici mercatini.Dopo l'accensione delle luminarie e del'albero di Natale in Piazza della Libertà avvenuta sabato 8 dicembre, nel weekend successivo si entra nel vivo delle iniziative natalizie. Ci sarà un'oasi biologica che propone anche conferenze e dibattiti a tema, un mercatino artigianale, musica dal vivo, passeggiate con i pony, un Babbo Natale itinerante, giochi e pesca di beneficenza.Non mancheranno durante le festività i tradizionali gli assaggi delle delizie tipiche dellae in particolare delle specialità teramane.via Garibaldi e dintorni, Roseto degli Abruzzi (Teramo).14-15-16 dicembre 2018.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.: per chi arriva in auto dall'autostrada Adriatica A14 (da nord: direzione Ancona; da sud: direzione Pescara), uscire a Roseto degli Abruzzi e proseguire sulla SS 150 in direzione di Roseto degli Abruzzi.Per chi preferisce il treno, la stazione di Roseto si trova sulla linea Milano - Lecce (consultando orari sul sito di Trenitalia), mentre chi arriva in autobus, usufruirà delle Autolinee Arpa e di altre autolinee regionali (Satam, Baltour Ciarrocchi, Autolinee Sangritana, Roma-Marche, Di Febo - Capuani e SENA).