I mercatini di Natale ad Andreis

I mercatini di Natale di Andreis

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

di Andreis sono un appuntamento ormai tradizionale per questo paesino in provincia di Pordenone , soprannominato non a caso "".Il motivo è presto detto: tra le strade di montagna, infatti, vengono allestiti e decorati glicon addobbi realizzati a mano, in un clima incantevole e fiabesco al tempo stesso.Traortili e vicoli, gli itinerari vengono illuminati da abeti che brillano mettendo in luce la caratteristica architettura di Andreis.Le bancarelle dei mercatini mettono a disposizione di tutti l'occasione di rilassarsi tra possibili idee regalo, manufatti di artigianato e prodotti gastronomici: c'è anche lo stand della Pro Loco, che si occupa dell'organizzazione del cartellone di eventi "Ad Andreis nevica la fantasia", dall'8 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.All'interno di questa iniziativa, i mercatini di Natale si svolgeranno nelle giornate dPer l'occasione, i pomeriggi sono allietati anche dall'accensione dell'albero in piazza e da appuntamenti musicali e culturali di prestigio.La manifestazione terminerà con il falò dell'Epifania il 5 gennaio 2019 alle ore 20.Andreis (Pordenone).l'evento "Ad Andreis nevica la fantasia" si sviluppa dall'8 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.I mercatini si svolgono l'8 e il 9 dicembre 2018.mercatini dalle 14 alle 18.tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.i parcheggi sono molto numerosi ad Andreis e ci sono anche zone dedicate ai camper. Per arrivare qui, è necessario prendere la Strada Statale numero 251 della Val Cellina da Pordenone; sempre dal capoluogo è previsto un bus della linea di trasporti pubblici ATAP, che ferma nella piazza del paese.