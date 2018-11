I mercatini di Natale ad Ascoli Piceno

Villaggio di Natale

Mercatino antiquario

Calendario delle aperture

Le festività natalizie iniziano ad Ascoli Piceno l'1 dicembre 2018: in Piazza Arringo, in pieno centro storico, verrà allestito il Villaggio di Natale, che sarà attivo fino al 6 gennaio 2019.Mercatini cone suggestive luminarie allieteranno le giornate e le sere di tanti turisti e cittadini.Quest'anno le casette di legno che si estendono per tutta, una delle piazze più belle d'Italia danno vita ad un caratteristico mercatino di Natale. Si vende di tutto, con un occhio di riguardo agli addobbi natalizi, le idee regalo di stampo artigianale e le creazioni artistiche, e nel frattempo c'è anche il tempo di deliziarsi con appetitose leccornie tipiche e bevande calde.Di pomeriggio e di sera, poi, non sarà insolito vedere camminare degli asinelli, in uno scenario simile a quello del presepe, e prendere parte ad una dellesenza dimenticare di consegnare le lettere allae di arrivare puntuali all'appuntamento con lail 6 gennaio.Torna inoltre, dopo il grande successo degli anni precedenti, la pista di pattinaggio sul ghiaccio.Segnaliamo infine che ildi Ascoli si svolge in una versione natalizia l'8 e 9 dicembre 2018 nel centro storico.Piazza Arringo, Ascoli Piceno.dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.in attesa degli orari per l'edizione 2018.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale centro storico di Ascoli Piceno.8-9 dicembre 2018.dalle 10 alle 20.tutte le informazioni sulla pagina ufficiale in auto con l'autostrada A14, casello di San Benedetto del Tronto, uscita di Porta Cartara, verso il centro della città.In treno: linea Bologna-Lecce, stazione di San Benedetto del Tronto. Da lì proseguire fino ad Ascoli Piceno in auto, taxi o autobus.In aereo: Dall' aeroporto di Pescara o Ancona proseguire verso Ascoli in auto, bus o in treno.In autobus con autolinea Start da Roma e San Benedetto del Tronto.molto comodo il parcheggio a pagamento in via dei Mulini, collegato direttamente con il centro storico da un ascensore.