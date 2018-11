I mercatini di Natale a Pordenone

Mercatini di Natale a Pordenone

Calendario delle aperture

Il Natale è ormai alle porte e anche Pordenone è pronta ad accoglierlo.Per tutto il, dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, la città è pronta ad ospitare fra le sue strade la magia dei mercatini di Natale.Ingli chalet di legno esporranno una miriade di prodotti di qualità. Quello della piazza è un mercatino dedicato soprattutto ai golosi, in cui il protagonista è il cibo. L’attenzione è rivolta a tutti, si trovano infatti prodotti veg e per celiaci, oltra ai classici alimenti della tradizione friulana.Per una dolce merenda questo è il luogo giusto, qui c’è l’imbarazzo della scelta, dal vin brulé per dissetarsi al croccante di mandorle per sfamarsi.In Corso Garibaldi, dall'1 al 26 dicembre, il mercatino propone invece artigianato e articoli da regalo.La(1 dicembre-20 gennaio), le letture per i bambini, il Bosco degli Elfi, gli spettacoli teatrali, le bancarelle e le animazioni: la città viene completamente "invasa" dalle iniziative.La peculiarità del Natale a Pordenone rsiede nel fatto che gli appuntamenti coinvolgono tutti i quartieri e non si concentrano nel solo centro storico.Quello di Pordenone è quindi un, in cui la cultura e la solidarietà sono senza dubbio protagoniste, dove i bambini possono divertirsi imparando e sognando sulla giostra dei cavalli, mentre gli adulti possono lasciarsi trasportare dalla fiabesca atmosfera creata dalle luci e dai profumi delle feste.l'appuntamento con la festa di San Silvestro è in Piazza XX Settembre con il concerto de The Original Blues Brothers Band.Piazza XX Settembre e Corso Garibaldi, Pordenone.dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.mercatini in Piazza XX Settembre dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;mercatini in Corso Garibladi dall'1 al 26 dicembre 2018.Maggiori informazioni e il programma completo degli eventi si trovano sulla pagina ufficiale in automobile occorre percorrere l’autostrada A14 uscendo a Portogruaro ed imboccando l’A28 in direzione Conegliano, quindi uscire a Pordenone Centro.Nella città si trova una stazione ferroviaria che si trova nella tratta Mestre - Udine Gli aeroporti di riferimento sono quello di Venezia e quello di Trieste , entrambi distano circa 80 km dal comune.