I mercatini di Natale a Sava nel Salento

Mercatini di Natale a Sava

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il borgo di, delizioso paese dell'entroterra salentino, a soli 11 km dalla costa ionica, ospiterà quest'anno ipresso i portici comunali e in Piazza Spagnolo Palma.La manifestazione donerà un'atmosfera natalizia calda e coinvolgente. Gli hobbisti creativi di Sava e dintorni si preparano a una grande esposizione in questa bella location, all'insegna dell'handmade in cui trovare idee regalo e decorazioni per tutti i gusti.Non mancheranno candele, dipinti, bigiotteria, decoupage, decorazioni per alberi di Natale, cucito creativo, oggettistica in vetro, pietra leccese, perline, ceramica e molto altro.si svolgono nei fine settimanaChi vuole approfittarne per una visita, Sava è ricca di monumenti e poli d'interesse che ne testimoniano l'antichissimo passato. Un esempio è il, un muro di confine tra il territorio magno-greco e quello messapico, i cui resti sono conservati e visibili in contrada Pasano (uno dei più importanti insediamenti storici del paese). Parte di questa stessa contrada è anche il famoso, un santuario cattolico di origine antichissima, noto in tutta laTra gli edifici religiosi ricordiamo la, con la sua facciata neoclassica e il campanile barocco, il Convento di San Francesco, splendido esempio dello stile architettonico del Salento francescano, la Chiesa dell'Immacolata Vecchia, la Chiesa della Croce e la Chiesa dei Santi Medici.Per quanto riguarda l'architettura civile della città, il più significativo emblema è senza dubbio il Palazzo Baronale, attuale sede dele principale elemento di interesse della Piazza Spagnolo Palma.Piazza San Giovanni, Sava (Taranto).1-7-8-14-15-21-22 dicembre 2019.sabato dalle 16 alle 20;domenica dalle 9 alle 20.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.dall'uscita della A14 Taranto/Brindisi/Lecce, seguire per Grottaglie, percorrere la Strada Provinciale 86/SP86 fino alla circumvallazione per Sava. Seguire poi le indicazioni per il centro di Sava.In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Manduria, dalla quale è possibile raggiungere Sava in autobus.In aereo: gli aeroporti più prossimi a Sava sono quelli di Taranto e Brindisi.