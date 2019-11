I mercatini di Natale a L'Aquila

Natale a L'Aquila

Calendario delle aperture

Lasta per arrivare a, splendida città dell'Abruzzo ricchissima di eccellenze architettoniche, storico-culturali, religiose e persino enogastronomiche.Ancora un avolta il Natale saràdopo gli anni bui post terremoto.Il primo evento ad aprire la stagione natalizia è loNel mercatino di Natale, apertoin Piazza Palazzo 7, si possono acquistare tante cose utili come agende e calendari, libri, giocattoli, gadget o le palline di Emergency da appendere all’albero, ma anche ceste natalizie personalizzate con prodotti enogastronomici. Il ricavato sarà destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e Iraq.è un'iniziativa ispirata al mondo di Harry Potter, in programma il 20-21-22 dicembre 2019 presso la Villa Comunale con area expo (artigiani, hobbisti e commercianti a tema), area street food e area magic con animazioni e laboratori.Nel cuore della città il Comune organizza il classicoin Piazza Duomo con le casette che propongono gadget, prodotti enogastronomici e dolciari, presepi e addobbiAl momento siamo in attesa di ulteriori dettagli sulla programmazione definitiva delle giornate di apertura.i più piccoli potranno vivere le atmosfere natalizie grazie a una nuova edizione dell'iniziativa "La Magica Casa di Babbo Natale", organizzata da diverse associazioni locali con il patrocinio del Comune de L'Aquila nella location di Palazzetto dei Nobili (Piazza Santa Margherita).Ci saranno le letture, i laboratori, le proiezioni, il tradizionale presepe e gli spettacoli durante le tre giornate; non mancherà ovviamente la Casa di Babbo Natale - dove i più picoli poranno incontrarlo di persona nella sua casetta di legno e consegnargli direttamente le letterine - e il Bosco degli Elfi.L'Aquila (Abruzzo).dal 23 novembre 2019 al 24 dicembre 2020.di seguito i principali eventi.in attesa delle date per l'edizione 2019.presso la Villa Comunale de L'Aquila.20-21-22 dicembre 2019.venerdì ore 17-23;sabato e domenica ore 10-23.ingresso gratuito.Piazza Palazzo 7, L'Aquila.dal 23 novembre al 24 dicembre 2019.dal martedì al venerdì ore 16-20.Sabato e domenica ore 10-20.Lunedì chiuso.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale presso Palazzetto dei Nobili (Piazza Santa Margherita).21-22-23 dicembre 2019.dalle 16 alle 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.per chi arriva in automobile l'uscita consigliata per raggiungere più facilmente il centro storico è L'Aquila Ovest.Da Roma si arriva tramite l'Autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo.Per chi arriva in treno L’Aquila può essere raggiunta da Terni e da Sulmona, oppure arrivando in treno a Roma e prendendo il bus Roma – L’Aquila dalla Stazione Tiburtina di Roma.In bus, le società che si occupano delle autolinee extraurbane sono l'ARPA (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) e Baltour Tour Operator of Abruzzo con partenze e arrivi da/per L’Aquila/Perugia/Bologna/Milano/Venezia/Bari.: L'Aquila ha il centro storico racchiuso nelle mura quindi con l'automobile è impossibile arrivarci. Per la sua morfologia e le sue dimensioni, la città è visitabile facilmente a piedi.