I mercatini di Natale a Mezzocorona

Nel cuore del, racchiusa fra le sponde dell'Adige e del Noce, è situata la borgata di, che quest'anno ospita una serie di eventi natalizi nell'ambito della manifestazione "Natale a Mezzocorona", in programma, ma nelle le vie del centro e a Palazzo Vogtenhof troviamo ilVenerdì 22 dicembre è invece il momento del, la cui rappresentazione è prevista alle ore 21 in Piazza della Chiesa.Martedì 5 dicembre è, da tradizione, il giorno in cui arriva(Piazza San Gottardo). Venerdì 15 dicembre tocca alpresso l'Auditorium della Cassa Rurale di Trento, mentre lunedì 25 dicembre (ore 18:30) si esibisce la Banda di Mezzocorona al Palarotari. Ancora, il 16 e 17 dicembre i bambini si divertono con laa Palazzo Firmian.Venerdì 5 gennaio, appuntamento con la(partenza dal Piazzale della Chiesa, ore 21) mentre sabato 6 gennaio si chiude con la

Nome: Natale a Mezzocorona

Dove: Mezzocorona (Trento).

Date: dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Orari e programma: maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito del Comune e sul sito della Pro Loco.



Come arrivare: in auto seguendo l'autostrada del Brennero A22 - uscita S. Michele all'Adige;

in treno fermandoso nella stazione di Mezzocorona (i treni a lunga percorrenza fermano alla stazione di Trento, da cui è possibile prendere un collegamento regionale e raggiungere Mezzocorona).

In autobus, Mezzocorona è raggiungibile con le Linee 611 e 620 del trasporto pubblico Trentino Trasporti.

In aereo: Aeroporto di Bolzano (43 km) e Aeroporto di Verona (115 km).



Scopri tutti i mercatini di Natale in Trentino-Alto Adige.

Calendario delle aperture

