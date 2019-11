Il mercatino di Natale ad Avezzano

Mercatini di Natale ad Avezzano

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildi Avezzano torna nel centro storico del paese dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con la 2° edizione di "Magie di Natale".Tante le attrazioni in programma in occasione delle festività: le spettacolariaccese assieme all', allestito al centro della fontana in Piazza Risorgimento, le bancarelle del mercatino che propone prodotti enogastronomici e artigianato, la pista di pattinaggio, la Casa di Babbo Natale, il presepe artistico, il trenino di Babbo Natale, animazione per bambini, musica e spettacoli.Al momento sono state rese note solo le date e la location dell'iniziativa, mentre il programma definitivo della manifesazione deve ancora essere svelato.Magie di NatalePiazza Risorgimento, Avezzano (L'Aquila).dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto bisogna prendere la A24 Roma/L'Aquila/Teramo, ed in corrispondenza dello svincolo direzionale di Torano bisogna prendere la direzione verso Chieti/Pescara (A25), quindi uscire al casello di Avezzano.Nelle zone limitrofe sono presenti diversi parcheggi da cui raggiungere facilmente il villaggio.Per chi vuole arrivare in treno le tratte disponibili sono Roma Tiburtina-Avezzano, Pescara Centrale-Avezzano e Roccasecca-Avezzano.Gli aeroporti più vicini sono quelli di Pescara e di Roma.