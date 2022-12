I mercatini di Natale a Sestriere

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Sestriere

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Montagna, neve, cornici da favole nel calore della festa, a due passi dal cielo dove le stelle si distinguono: è il sogno di coloro che vedono ilcome un evento da celebrarsi in un'unica location, quella montana, tanto simile al clima nordico delle origini, al Polo Nord di. In Piemonte i torinesi guardano le Alpi e scelgono, un comune di poco più di 900 abitanti che nel periodo natalizio si popola di turisti pronti a vivere l'Avvento in un clima ideale.Oltre allo sci (per la stagione invernale 2022/23 gli impianti di Sestriere aprono il 7 dicembre 2022 e chiudono il 10 aprile 2023), la cittadina offre molte opportunità di svago nella natura e con un'agenda culturale davvero ricca, il cuiè consultabile qui Per quanto riguarda i mercatini di Natale, quest'anno, ma in via Louset e Piazza Fraiteve si svolge ilgiovedì(dalle ore 9).Nella calorosa atmosfera di una cittadina-villaggio fra le più ambite mete turistiche invernali della regione, a trionfare è sempre e comunque il, in cui piste e impianti di risalita accolgono gli appassionati che nel Natale trovano la miglior occasione per stare insieme.Via Louset e Piazza Fraiteve, Sestriere (Torino).29 dicembre 2022.dalle ore 9.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell'Ufficio Turistico.in auto percorrendo l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia con uscita Oulx, poi SS 24 del Monginevro fino a Cesana, infine SR 23 per Sestriere.Mezzi pubblici: bus collegano Sestriere con Oulx e con Torino.Parcheggi privati in ogni residence.