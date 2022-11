I mercatini di Natale a Palazzuolo sul Senio: Magie dell'Avvento

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Tornano gli immancabili, suggestivosull'Appennino Tosco-Romagnolo. In occasione dell'evento, l'intero paese si anima nel fine settimana delcon luci, colori, musica e magia.Si comincia la mattina con l'apertura del suggestivoe delloIl cuore della manifestazione è tra Piazza IV Novembre e Viale Ubaldini, dove si trovano trovare tante idee regalo, eccellenze artigianali e splendidi addobbi natalizi.Non mancano ovviamente, così come le altre leccornie e squisitezze presso lo stand gastronomico. Tra torte, ciambelle e le altre specialità locali, potrete pranzare o anche solo fermarvi per uno spuntino e godervi Piazza IV Novembre vestita a festa per l'occasione.A Palazzuolo sul Senio è in programma anche un percorso turistico-culturale a tema presepi: è "", che arricchisce il paese di rappresentazioni della Natività sparse in ogni vicolo, giardino e piazza fino all'Epifania 2023.Crazy ChristmasPalazzuolo sul Senio (Firenze).10-11 dicembre 2022.dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.in auto da Firenze prendendo l'uscita autostradale di Barberino del Mugello: da lì si prosegue per Borgo San Lorenzo e Palazzuolo sul Senio.Da Bologna: uscita autostradale di Imola. Da qui si prosegue per Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, fino ad arrivare a Palazzuolo sul Senio.Da Ancona: uscita autostradale di Faenza, per poi proseguire per Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Palazzuolo sul Senio.In treno: le stazioni più vicine sono quelle di Marradi, Firenze e Castelbolognese.In autobus: i collegamenti per Palazzuolo sul Senio partono da Imola, Castelbolognese e Faenza.In aereo: aeroporti di Firenze, Bologna e Pisa.