I mercatini di Natale a Barr in Alsazia

Mercatino di Natale di Barr - Marché de Noël

Calendario delle aperture

L' Alsazia è una terra meravigliosa che tiene fede all'anima romantica della Francia , nazione degli amanti e dei sogni. Una regione, questa, incline alla cultura della festa e al perseguimento sistematico della bellezza, forte di una morfologia - geografica e urbana - atta a favorirne il magnetismo turistico.Quando giunge l'inverno, poi, la marcia di avvicinamento alsi traduce in un tripudio di colori, addobbi e luci nell'ambito di iniziative che sublimano, sparse nel territorio, in più didiversi, ognuno con peculiarità proprie capaci di accrescerne singolarmente il fascino agli occhi dei visitatori. Uno di questi si svolge a, località del cantone di Obernai , dipartimento delNon si tratta del solito mercatino commerciale, bensì di un autentico evento molto legato alla tradizione dell', più precisamente nell'ambito dell'(l'area è ricca di produzioni casearie, vinicole, dolciarie e d'allevamento), della, dellae dellain generale.Si avvicenderanno le manualità eccellenti degli specialisti di sculture sull', corone a tema, libri, marmellate e oggettistica ideale per regali natalizi, il tutto nella location della sede municipale, in aggiunta a un tendone coperto e riscaldato e alle classicissime casette in legno. In parallelo vengono organizzati concerti, laboratori e animazioni in preposte a intrattenere anche il pubblico più giovane.Il mercatino di Natale di Barr attrae ogni anno parecchie persone amanti degli, delle curiosità autoctone e della, ma sono soprattutto i quasi 7.000 abitanti del paese a farsi trascinare dai momenti incantevoli che si inanellano in un periodo da favola che nulla concede all'immaginazione, sfoggiando la sua veste più bella, agghindata e sensazionale.L'ultima sera cala il sipario, perdurando tuttavia quell'atmosfera che, in tutta franchezza, solo pochi luoghi sanno preservare. Un senso di piacere accompagna tutto l'anno per riesplodere in un altro Natale più bello e gioioso in uno dei più emozionanti mercatini dell'Alsazia Marché de Noël de l'Hôtel de Ville (Piazza del Municipio) e Marché de Noël du Centre Ancien (in Grand'Rue), centro storico di Barr (Francia).1-2-8-9-15-16 dicembre 2018.il sabato dalle 10 alle 19:30, la domenica dalle 10 alle 18:30.tutte le informazioni sul sito ufficiale in auto Barr raggiungibile percorrendo l'autostrada A35 con uscita diretta.In treno: la stazoine si trova a mezzo km dal luogo del mercatino.