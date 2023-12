I mercatini di Natale a Bacoli

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Bacoli

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tornano inell'ambito dell', in programmaal Campo Zeus in via Ottaviano Augusto.Si tratta di un divertenteche propone spettacoli per i bambini, la baita e l'ufficio postale di Babbo Natale, il food village con sfizi, dolci e specialità natalizie, oltre alle immancabili casette dei mercatini tra le quali si passeggia alla ricerca di addobbi particolari, di oggetti di artigianato, i personaggi del presepe napoletano o prodotti della gastronomia locale.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più belleXmas Village Campi FlegreiCampo Zeus, via Ottaviano Augusto n°65, Bacoli (Napoli).dall'8 al 23 dicembre 2023.ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.tutti i giorni dalle ore 10 alle 22.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Sindaco.Bacoli si raggiunge da Napoli percorrendo la A56 fino all'uscita 14 a Pozzuoli. Dal casello si prosegue su strada normale in direzione di Bacoli.