La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei a Bacoli

Torna laper la 10° edizione. Si tratta in realtà di unache vede nel piccolo agrume una piccola ma estremamente preziosa specialità: ilè un simbolo del territorio dalle elevate qualità nutritive e organolettiche, un frutto portato in trionfo attraverso una “tournée” comprendente anche Ischia (Serrara Fontana, Lacco Ameno, Forio),A Bacoli fa da cornice all’appuntamento delil, nel Parco Vanvitelliano del Fusaro, dove si svolgono esposizioni e degustazioni. Un mese più tardi () la manifestazione torna nel territorio di Bacoli, ma si sposta al, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, con il convegno di chiusura.Festa del Mandarino dei Campi FlegreiPalazzo dell'Ostrichina e Castello di Baia, Bacoli (Napoli).4-5 febbraio e 18 marzo 2023.ingresso gratuito.sagra.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale degli organizzatori o sulla pagina Facebook dedicata.Tel. 335 156 1701 - 339 884 9101.da Napoli imboccare l’Autostrada A56 in direzione Tangenziale, uscire a Pozzuoli e proseguire lungo la SP 2 fino a Bacoli.In treno occorre arrivare alla stazione di Napoli Centrale, salire sulla metropolitana linea 2 verso Pozzuoli, scendere a Bagnoli oppure Pozzuoli e continuare in autobus fino alla cittadina.L'aeroporto di Napoli Capodichino dista circa 31 km dalla località.