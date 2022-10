Il mercatino di Natale del Renon: Trenatale in Alto Adige

Informazioni utili, date e orari del Trenatale

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L', situato all'ombra delle maestose, è da sempre un vero e proprio paradiso per gli amanti del silenzio e della quiete della montagna, ma nel periodo dell'Avvento questa splendida location si veste a festa e si profuma di vin brulé e di caldarroste per ilUn mercatino di Natale davvero speciale, chegrazie ai panorami delle Dolomiti e alla tranquillità di questi luoghi estranei al rumore e alla confusione delle grandi città, in cui il mondo sembra essersi fermato e i sapori e i profumi sono rimasti quelli di una volta.Sonole due località che ospitano il Trenatale, in programma(vedi calendario delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Accedere all'altipiano è piuttosto semplice in quanto, con ladel, bastano soloper raggiungere Soprabolzano, a intevalli di quattro minutiIl Treno del Renon collega il Trenatale di Soprabolzano e Collalbo ogni mezz’ora.Occorre un attimo, appena scesi dalla funivia, per immergervi nell'atmosfera quasi fiabesca di questo mercatino di montagna, dove potete passeggiare tra stand e, assaporando piatti tipici locali e ammirandoe idee regalo realizzati a mano. Sapori e mestieri che sanno di antico sono i protagonisti di questo mercatino dell'Alto Adige, dove tra fiori essiccati, miele, succhi di frutta e lavori all'uncinetto, potete assaporare le tradizioni di questo luogo nel cuore delL'Altipiano del Renon, antico territorio di collegamento sulla via del Brennero tra, è una delle zone più ricche dell'intera regione dal punto di vista del patrimonio paesaggistico e naturale. Il, per esempio, ha fama di essere la montagna con la veduta più affascinante dell'Alto Adige, ma ciò che rende l'altopiano particolarmente famoso sono le affascinanti, o piramidi di Renon.Queste strutture consistono in alti pinnacoli di terra sovrastati da un masso, un interessante fenomeno geologico causato dell'erosione della pioggia e dallo scioglimento della neve. Questi e molti altri spettacoli naturali (visibili in gran parte dal percorso in funivia) caratterizzano e rendono unico questo territorio, cuore pulsante delle Dolomiti.La vicinanza conpermette inoltre di unire l'idea di una gita all'insegna del Natale e della natura a un viaggio culturale nelle bellezze architettoniche di questa città agli estremi confini dell'Italia. Una location e un viaggio imperdibili, dunque, alla scoperta dei profumi, dei colori e del nostalgico fascino di un luogo immerso nella quiete delle montagne.Mercatino di Natale - Trenatale del RenonSoprabolzano e Collalbo (Bolzano).dal 25 novembre al 30 dicembre 2022.il Trenatale del Renon è aperto nei seguenti giorni e orari.Venerdì 25 novembre ore 15-18.Sabato 26 e domenica 27 novembre ore 10-18.Venerdì 2 dicembre ore 15-18.Sabato 3 e domenica 4 dicembre ore 10-18.Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre ore 10-18.Venerdì 16 dicembre ore 15-18.Sabato 17 e domenica 18 dicembre ore 10-18.Venerdì 23 dicembre ore 15-18.Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre ore 10-18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale dalla stazione di Bolzano servono 10 minuti a piedi fino alla Funivia del Renon, che parte ogni quattro minuti fino alle ore 21.Con la macchina: dall'autostrada A22 Modena-Brennero, prendere l'uscita per Bolzano nord. Proseguire verso il centro Bolzano fino al bivio per Renon all'inizio della città.Con l'autobus: gli autobus partono da Bolzano per Collalbo e Longostagno ogni ora e 32 minuti nei giorni feriali, festivo ogni due ore.il consiglio per i visitatori è di parcheggiare la propria vettura a Bolzano e raggiungere la località di Soprabolzano con la comoda funivia.