La Casa e il Villaggio di Babbo Natale a Montecatini Terme

Informazioni utili per visitare la Baita di Babbo Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Natale aquest’anno si rinnova completamente e propone alcuni interessanti appuntamenti suddivisi tra diverse location.Il cartellone di eventiospiterà infatti un vasto panorama di iniziative dal 9 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.In particolare, per i bambini ci sarà la possibilità di visitare laallestita presso l'are dello stabilimento termale La Salute, un gigantesco villaggio natalizio che si sviluppa sun un'area di 30.000 m² ed è il più grande mai realizzato in Toscana.Qui adulti e bambini saranno catapultati in un mondo magico attraverso un percorso a tema tra ambientazioni suggestive giostre, spettacoli e laboratori, ma anche tanti personaggi simpatici.All’interno della Baita di Babbo Natale vive l’omone vestito di rosso: dopo avere scritto la letterina e averla imbucata, i bimbi potranno finalmente conoscerlo di persona e fare una foto con lui.Per lerimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo.Ila Montecatini Terme è il classico mercatino del Grocco, aperto tutti i giorni, e che per l'occasione propone idee regalo, prodotti di artigianato, dolci tipici e specialità enogastronomiche.La strada del mercatino si trova a pochi passi dall'entrata della Baita di Babbo Natale presso le Terme La Salute.Quello di Montecatini è uno dei, ma gli appuntamenti natalizi in città non si esauriscono qui: sabato 30 novembre appuntamento con l'accensione delle luci del bellissimo albero posizionato in Piazza del Popolo e delle luminarie.In programma dal 22 al 24 novembre lo spettacolo circense "", il classico ""(1 dicembre) e il musical "" (26 dicembre) presso il Teatro Verdi, ma anche un(dal 14 novembre al 26 gennaio) e loNello specifico, il 6-7-8, 13-14-15 e 20-21-22 dicembre (ore 17-22) nell’area del mercato coperto, nella centralissima via Mazzini, l'evento Street Food Città del Natale 2019 propone tre appuntamenti dedicati rispettivamente al passato, al presente e al futuro con allestimenti a tema, musica e spettacoli sempre diversi.Stabilimento La Salute, Montecatini Terme (Pistoia).9-10-16-17-23-24-30 novembre, 1-6-7-8-14-15-21-22-25-26-28-29-31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.dalle 10 alle 20 (chiusura cassa ore 19).Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Baita di Babbo Natale Ulteriori informazioni su La Città del Natale a Montecatini sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.La Baita di Babbo Natale € 10.Circo € 8.Baita + Circo € 15.Ingresso gratuito per i bambini fino al compimento dei due anni.